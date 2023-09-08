EBRD’den Türkiye yorumu: Ekonomide atılan adımlar yatırımcıların onayını aldı

EBRD Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, Türkiye'nin ortodoks para politikalarına geçiş vaadi ve bu vaadin yerine getirilmesinin yatırımcıların onayını aldığını söyledi. Kelly, Türk ekonomisinin büyüme tahmininin de artırılacağını belirtti.

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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, Türkiye’nin son dönemde attığı istikrar sağlayıcı normalleşme adımlarının yatırımcıların onayını aldığını söyledi.

Kelly, Türkiye’ye yönelik yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin ortodoks para politikalarına geçiş vaadi ve bu vaadin; art arda önemli faiz artırımları, likidite ve kredinin sıkılaştırılması yoluyla yerine getirilmesinin yatırımcıların onayını aldığını belirtti.

Kelly, “Bu onay (Türkiye’ye olan); sermaye girişindeki artış, kredi risk primi (CDS) ve devlet tahvili getirilerindeki düşüş ile ortaya konulmuştur” dedi.

‘MEVCUT POLİTİKALAR SÜRDÜRÜLÜRSE…’

Kelly, Türk ekonomisinde mevcut politika istikametinin sürdürülmesinin ilerleyen dönemde pek çok alana pozitif sonuçları olacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Eğer bu yeni yaklaşım sürdürülürse Merkez Bankası’nın kredibilitesi artacak, enflasyon beklentileri daha fazla sabitlenecektir. Bu gelişmeler, orta vadede enflasyonun düşürülmesine yardımcı olacak ve Merkez Bankası’nın rezervlerinin yeniden artırılmasını sağlayacaktır ki bu zaten halihazırda gerçekleşmeye başlamış bir şey.”

‘TÜRKİYE’NİN BÜYÜME TAHMİNİ ARTIRILACAK’

Kelly, Türk ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 ile tahminlerin üzerinde bir büyüme kaydettiğini hatırlatarak, bu ayın sonunda yayımlanacak Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu kapsamında Türkiye’nin büyüme tahmininin artırılacağını söyledi.

Kelly, “Mayıs ayında yayınlanan son tahminimiz, Türkiye’nin yüzde 2,5 oranında büyümesi yönündeydi. Bu tahmini yaklaşık 1 puan yükselteceğimizi tahmin ediyorum.” dedi.

Kelly, son dönemde TL’de değer kayıpları yaşanmış olmasına karşın Türk bankalarının, sermaye seviyeleri ve varlık kaliteleriyle iyi bir görünüm sergilediğini ifade etti.

Türkiye’nin mali görünümüne ilişkin değerlendirmede bulunan Kelly, “20 yıl önce finans sektöründe yapılan reformlar; zaman testine karşı dayanmış, sağlam bir bankacılık sektörünün ortaya çıkmasını sağlamıştır. Emsallerine kıyasla düşük kamu borcu seviyesi olan Türkiye’nin mali durumu güçlüdür.” dedi. (AA)

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