‘ECB enflasyon riskleri nedeniyle sıkı para politikasına devam edebilir’

Uzmanlara göre, ECB'nin faiz artırım hızını 25 baz puana indirebileceği beklentisi olsa da enflasyona dair riskler nedeniyle bu beklenti ötelenebilir.

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Merkez bankalarının faiz kararları piyasaların odağında bulunurken, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) sıkı para politikasının şubat ayından sonra da devam etmesi bekleniyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım hızını yavaşlatması beklenirken, ECB’nin faiz artırım hızında değişim yapmayarak sıkı para politikasına şubat ayından sonra da tam gaz devam edeceği tahmin ediliyor.

Enflasyondaki olumlu görünüme karşın ekonomiye yönelik iyimser havayla enflasyondaki yukarı yönlü risklerin devam edebileceğine yönelik öngörülerle bankanın sıkı para politikasına aynı şekilde devam etmesi bekleniyor.

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede sıcak hava koşullarıyla birlikte kayda değer düşüş gösteren doğalgaz fiyatları sayesinde Euro Bölgesi’nde ekonomik tahminlerin iyileşme kaydettiğini belirtti.

‘GÜVERCİN YAKLAŞIM BEKLENTİSİ YANLIŞ’

Şu anda Euro Bölgesi ekonomisinin resesyondan kurtulmuş gibi göründüğünü ifade eden Houte, manşet enflasyonun ileriki aylarda önemli derecede düşüş gösterebileceğini aktardı. Houte, ECB’den güvercin bir yaklaşım gelebileceğini düşünmenin yanlış olacağını dile getirdi.

Bankanın toplantıda çekirdek enflasyona vurgu yapacağını kaydeden Houte, çekirdek enflasyonun hala yüzde 5 civarında seyrettiğini, ekonominin biraz daha iyiye gitmesiyle şirketlerin fiyatları daha fazla yükseltmeye yönelebileceğini belirtti.

Houte, bu bağlamda çekirdek enflasyonun manşet enflasyondan çok daha yavaş düşmesi ve bu yılın sonunda hala yüzde 3’ün üzerinde kalmasının muhtemel olduğunu ifade etti. ECB’nin bu sebeplerden dolayı şubat toplantısında şahin bir ton takınabileceğini aktaran Houte, 50 baz puanlık bir faiz artırımı gelebileceğini aktardı.

Houte, ECB Başkanı Christine Lagarde’ın bundan sonraki aylarda da başka faiz artışlarına işaret edebileceğini dile getirdi.

ŞAHİNLERİN HAREKET ALANI SINIRLI

Rabobank ECB ve Avro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot ise ECB’de tartışmalarda şahin grubun hala üstün pozisyonda bulunduğunu ancak sınırsız hareket alanına sahip olamadıklarını aktardı.

Enerji fiyatlarındaki düşüşle enflasyona dair görünümün iyileştiğini dile getiren Groot, potansiyel olarak güçlü büyüme söylemlerinin arttığını ve bunun da uzun vade için enflasyon risklerine işaret edebileceğini söyledi.

Groot, 50 baz puanlık artış amacının iyi bir şekilde ifade edildiğini ancak bankanın toplantıda aralık ayındakinden daha az ipucu verebileceğini belirterek, bu durumun mart ayında 50 baz puanlık bir artış için fiyatlanan para piyasalarında da aşağı yönlü riskleri artırabileceğini aktardı.

50 baz puanlık artışın neredeyse kesin gibi gözüktüğünü dile getiren Groot, ”Hala mart ayından itibaren ECB’nin faiz artırım hızını 25 baz puana indirebileceği beklentisine sahibiz ancak ekonomiye ilişkin güçlü görünüm ücretlere dair yukarı yönlü baskılarla bu 25 baz puanlık artış ertelenebilir” dedi. Groot, mart ayında niceliksel sıkılaşmanın başlayabileceğini kaydetti. (AA)