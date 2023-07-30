Ek bütçe yetmedi, işsizin parasını kırptılar

İktidarın bu yıl işsizlik fonundan kullanacağı para 14.9 milyardan 24.9 milyar TL’ye çıkarıldı. Kaynağın seçim amaçlı kullanılmasından endişe ediliyor.

Erdoğan SÜZER

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Ekonomide yaşanan her dar boğazda İşsizlik Sigortası Fonu (Fon) kaynaklarını kullanan ekonomi yönetimi, yeni çıkarılan ek bütçenin ardından yine işsizin fondaki parasına yöneldi. Cumhurbaşkanı kararıyla fondan çeşitli program ve hizmetler için yapılacak kaynak kesintisi oranı yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar çıkarıldı. Böylelikle istihdama yönelik birçok program ve hizmet için işsizin parasından 10 milyar lira daha çekilecek. Yeni kararla, istihdama yönelik çeşitli programlarda kullanılmak üzere işsizlik fonunun bir önceki yıl prim gelirlerinden yapılacak kesinti oranı yüzde 50'ye yükseltildi. Geçen yıl fonun işçi, işveren ve devlet primi gelirleri toplamı 49 milyar 725 milyon lira olmuştu. Yüzde 30 kesintiyle iktidar bu kaynağın 14 milyar 917 milyon lirasını çeşitli programlar için kullanabilecekti. Ancak oranın yüzde 50'ye çıkarılmasıyla fondan ilave olarak yaklaşık 10 milyar lira daha çekilecek. Toplam kullanılabilecek kaynak da 24 milyar 862 milyon liraya ulaşacak.

KESİNTİYE YÜZDE 66 ZAM

Asgari ücret yüzde 34 artırılırken fon kaynaklarından yapılacak kesintiye yüzde 66 oranında zam yapılması da dikkat çekti. Yaklaşık 10 milyar lirayı bulan kaynağın seçimlerin öncesinde, işsizler üzerinde geçici bir rahatlama sağlamak, böylece işsizin parasını oya tahvil etmek amacıyla kullanılabileceği ifade ediliyor.

Danışmana da buradan ödeniyor

Fondan kesilen bu kaynaklar işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak ve teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak gibi amaçlarla kullanılıyor. Ayrıca istihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirler almak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek, işgücü piyasası araştırma ve planlama çalışmaları yapmak ve bazı sözleşmeli personel maaşlarını ödemek için de bu kaynaklardan faydalanılıyor.