Ek MTV iptal davası ne zaman? MTV iptal olursa para iadesi olacak mı?

Bir defaya mahsus olmak üzere alınacak olan ek MTV ödemesi için ilk taksit ödemesi geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Ek MTV için AYM başvurusu 28 Eylül’de görüşülecek. Anayasa Mahkemesi’nden iptal kararı gelmesi halinde vatandaşlar ödedikleri vergiyi geri alamayacak.

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Ek MTV ilk taksit ödeme süresinin geride kalmasının ardından henüz ödeme gerçekleştirmeyen vatandaşlar iptal edilip, edilmediğini ve iptal olursa ödedikleri parayı geri alıp, alamayacağını araştırıyor.

EK MTV İPTAL EDİLDİ Mİ?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), “Ek MTV'yle ilgili olarak Anayasa Mahkemesine açılan davada henüz herhangi bir karar verilmemiştir” açıklamasında bulundu.

AYM başvuruyu 28 Eylül'de görüşecek.

EK MTV İPTAL OLURSA ÖDEMELER GERİ VERİLECEK Mİ?

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı vermesi halinde ek MTV ödemelerinin ancak 7 Eylül'e kadar dava açılması halinde iade alınabilecek, dava açmayanlara iade yapılmayacak.

DAVA AÇANA İADE HAKKI

Anayasa Mahkemesi'nin 7 Eylül'e kadar iptal yönünde karar verip yürütmeyi durdurması halinde ek MTV tümden yürürlükten kalkacak ve ödeme yapanlar paralarını geri alabilecekler. Ancak sadece dava açanlar yönünden iade hakkı doğacak. Olası bir iptal kararının ardından iktidarın yeni bir kanun çıkarıp herkese iade imkanı vermesi halinde ise iade herkesi kapsayacak.