Ek MTV iptal edilirse ne olur, para iadesi olacak mı?

Ek MTV iptali için AYM başvurusu 28 Eylül’de görüşülecek. Bir kereye mahsus, iki taksit halinde alınan ek MTV için hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti 9,9 milyon taşıt için 13,1 milyar TL ek MTV ödendi. Anayasa Mahkemesi’nden iptal kararı gelmesi halinde vatandaşlar ödedikleri vergiyi geri alamayacak.

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Depremin yaralarını sarmak üzere finansman ihtiyacını karşılamak için getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) ilk taksit dönemi geçtiğimiz günlerde tamamlandı. CHP, ek MTV düzenlemesini yargıya taşımıştı. Ek MTV ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşti.

EK MTV İPTAL EDİLDİ Mİ?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), “Ek MTV’yle ilgili olarak Anayasa Mahkemesine açılan davada henüz herhangi bir karar verilmemiştir” açıklamasında bulundu.

AYM başvuruyu 28 Eylül’de görüşecek ve karara bağlayacak.

EK MTV İPTAL OLURSA ÖDEMELER GERİ VERİLECEK Mİ?

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı vermesi halinde ek MTV ödemelerinin ancak 7 Eylül’e kadar dava açılması halinde iade alınabilecek, dava açmayanlara iade yapılmayacak.

DAVA AÇANA İADE HAKKI

Anayasa Mahkemesi’nin 7 Eylül’e kadar iptal yönünde karar verip yürütmeyi durdurması halinde ek MTV tümden yürürlükten kalkacak ve ödeme yapanlar paralarını geri alabilecekler. Ancak sadece dava açanlar yönünden iade hakkı doğacak. Olası bir iptal kararının ardından iktidarın yeni bir kanun çıkarıp herkese iade imkanı vermesi halinde ise iade herkesi kapsayacak.

NELER YAŞANMIŞTI?

7456 sayılı 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenmişti.

Anayasa Mahkemesi, 26 Temmuz 2023'teki gündem toplantısında, başvurunun ilk incelemesini yapmış, yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına hükmetmişti. (AA)