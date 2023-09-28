Ek MTV taksiti için yüzde 2,5 gecikme zammı uygulanacak

Ek MTV'yi ödememek için AYM'nin kararını bekleyenlere kötü haber bugün geldi. AYM bu verginin iptaline ilişkin talebi reddetti. Peki ek MTV'yi zamanında ödemeyen vatandaşlar için gecikme faizi ne olacak, yine ödenmemesi durumunda hangi durumla karşılaşılacak? İşte detaylar...

Sozcu.com.tr

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Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) iptaline ilişkin talebi reddetmesi sonrası, gözler taksitlerin ne zaman ödenmesi gerektiğine çevrildi.

Ek MTV’de birinci taksit ödeme süresi 6 Eylül’e kadar uzatılmıştı. AYM’nin iptal etmemesi üzerine ikinci taksit ise kasım ayı sonuna kadar ödenecek.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Murat Batı’nın aktardığına göre, ek MTV aylık yüzde 2,5 gecikme zammıyla tahsil edilecek.

Prof. Dr. Batı, AYM kararı Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ise dk MTV'yi ödemeyenlere önce ödeme emri tebliğ edileceğini; taksitlerin yine ödenmemesi durumunda ise maaşlara haciz uygulanacağını söyledi.

BEKLENEN TAHSİLATIN YÜZDE 87’Sİ GERÇEKLEŞMİŞTİ

Bu yıl bir defaya mahsus olmak üzere ihdas edilen ek MTV’nin, 2023 Ağustos ve Kasım’da iki eşit taksitte ödenmesine yönelik düzenleme yapılmıştı.

Bu hafta yapılan açıklama ile 22 Eylül 2023 tarihi itibarıyla ilk taksit döneminde 9 milyon 919 bin 966 taşıt için 13 milyar 157 milyon 597 bin 71 lira ek MTV ödendiği belirtildi.

Böylece ilk taksit dönemi itibarıyla beklenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşmiş oldu.

İkinci taksiti Kasım ayında ödenecek ek MTV’den 2 taksitte toplam 30 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Böylelikle 10 milyon civarında taşıt için ilk taksitte elde edilen yaklaşık 13,2 milyar liralık tahsilat ile hedeflenenin yüzde 43,8’i ödenmiş oldu.

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