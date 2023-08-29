Ek MTV’nin ödeme süresi uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) birinci taksitinin ödeme süresinin uzatıldığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Gelir İdaresi Başkanlığı, ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) birinci taksitinin ödeme süresinin uzatıldığını duyurdu.

Buna göre, 31 Ağustos’ta sona erecek olan birinci taksit ödemesi, 6 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde, 7456 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (5) numaralı fıkrası hükmü uyarınca 31 Ağustos 2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi 06 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.”

Bir defaya mahsus olmak üzere alınacak olan ek MTV ödemesi için ilk taksitin 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ödenmesi gerekiyordu.

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