Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan ‘tek haneli enflasyon’ açıklaması

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Kuruldan ilk açıklama geldi. Açıklamada "Enflasyonun orta vadede tek haneli seviyelere düşmesi hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sona erdi.

Kurul tarafından yapılan açıklamada tek haneli enflasyona vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

“Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimiz olmaya devam etmektedir. Parasal sıkılaştırma süreci ile fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması ve beklentilerin çıpalanması sonucunda dezenflasyonun mümkün olan en kısa sürede tesis edilmesi ve enflasyonun orta vadede tek haneli seviyelere düşmesi hedeflenmektedir.

Fiyat istikrarının yanı sıra yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiren politikalarımız kapsamında etkin ve kararlı adımlar atılmaya devam edilecektir”

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLEN KONULAR

EKK açıklamasına göre toplantıda görüşülen konular şöyle:

* Toplantıda ilk olarak OVP (2024-2026) çalışmalarında gelinen son durum ile Programda yer alacak makroekonomik tahminler ve öncelikli yapısal reform alanları değerlendirildi.

* Para politikası, maliye politikası ve yapısal reform olmak üzere üç temel dayanağı bulunan OVP ile rekabet gücünü ve üretimdeki verimliliğini artıracak ve ekonominin potansiyelini geliştirecek yapısal dönüşümün sağlanması hedeflendi.

* Son dönemde cari açığı önemli oranda etkileyen altın ithalatında yaşanan gelişmeler ve bu kapsamda ihracatçıların beklentileri de göz önünde bulundurularak alınan tedbirler değerlendirildi.

* Dış ticarette açık verilen önemli bir husus olan enerji konusunda genel görünüm değerlendirildi.

* Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak ve enerjide arz güvenliğimizi sağlayacak kapsamlı yol haritasının detayları Kurul üyeleriyle istişare edildi.

* Ayrıca, emisyon ticaret sisteminin uluslararası standartlar ve AB müktesebatı ile uyumlu geliştirilmesi yönünde çalışmaların hızlandırılması kararı alındı.

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