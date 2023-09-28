Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan ‘yastık altı altın’ açıklaması

Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada TL cinsinden enstrümanların çeşitlendirilmesi, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması ve dijital para uygulamalarında gelinen son aşama da ele alındı.

Sozcu.com.tr

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı’nda toplandı.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Yapılan açıklamalarda TL cinsinden enstrümanların çeşitlendirilmesi ve yatırımcılar için daha cazip hale getirilmesi kapsamında yürütülen çalışmaların ve yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması ile dijital para uygulamalarında gelinen son aşamanın ele alındığı belirtildi.

Ayrıca toplantıda Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin çalışmalar ve önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması planlanan kanun teklifi de ele alındı.

AÇIKLAMA GELDİ

Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Fiyat istikrarı ve finansal istikrarın sağlanması ile uyumlu olacak şekilde, katma değeri yüksek ve ihracat odaklı yatırımların teşvik edilmesi, dışa bağımlılığın azaltılması ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi amacıyla başta Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) olmak üzere yatırımcıların finansman imkânlarını artıracak yeni stratejiler istişare edilmiştir.

Finansal piyasalarda Türk Lirası cinsinden enstrümanların çeşitlendirilmesi ve yatırımcılar için daha cazip hale getirilmesi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilmiştir.

‘YASTIK ALTINDAKİ ALTINLAR’ VURGUSU

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik mevcut sistemlerin geliştirilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlar görüşülmüştür.

TCMB öncülüğünde çalışmaları yürütülen Dijital Türk Lirası Projesi'nde gelinen aşama ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Kurulumuz bu alanda yapılan hazırlıkların hızlandırılması hususunda anlayış birliği içinde bir değerlendirme yapmıştır.

Katılım finans ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve sektörü destekleyici mekanizmalar görüşülerek Katılım Finans Çerçeve Kanunu hazırlıkları değerlendirilmiştir.

Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin çalışmalar ve önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması planlanan Kanun Teklifi Kurul üyeleri ve ilgili taraflarla istişare edilmiştir.”