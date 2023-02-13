Ekonomistler bu yıl küresel büyüme konusunda temkinli

Bu yıl için beklenen büyüme oranının Covid-19 salgını öncesi 10 yıldaki ortalama küresel ekonomik büyüme oranının yaklaşık yüzde 0,4 altında olduğu belirtildi.

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Dünyanın dört bir yanından ekonomistler, bu yıl ülkelerindeki ekonomik büyüme konusunda oldukça “temkinli” görüş belirtti.

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) ve İsviçre Ekonomi Politikası Enstitüsü (KOF), 3 ayda bir gerçekleştirilen “Ekonomi Uzmanları Anketi”nin sonuçlarını yayımladı.

Ankete göre, küresel ekonomik büyüme, bu yıl yüzde 2,8’e inecek. Bu yılki düşüşün ardından küresel büyüme, gelecek yıl yüzde 3,3’e, 2026’da da yüzde 3,8’e yükselecek.

Bu yıl için beklenen büyüme oranının Covid-19 salgını öncesi 10 yıldaki ortalama küresel ekonomik büyüme oranının yaklaşık yüzde 0,4 altında olduğu belirtildi.

BATI AFRİKA İÇİN YÜZDE 5,2

2023 ekonomik büyüme beklentileri Güney Asya için yüzde 4,7, Batı Afrika için yüzde 5,2 ve Orta Afrika için yüzde 4,7 ile küresel ortalamanın üzerinde oldu.

Ifo araştırmacısı Klaus Gründler, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Bu da (bu yıl yüzde 2,8 büyüme) uzmanlarımızın küresel bir durgunluğun giderek daha az olası hale geldiğine inandıkları anlamına geliyor” ifadesini kullandı.

Ankete 7-21 Aralık 2022’de 133 ülkeden 1.537 ekonomist katıldı. (AA)

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