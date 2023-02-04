Eriyen rezervler, döviz şoku ve yolsuzluk: Pakistan ekonomisi çöküşün eşiğinde

Yolsuzluk salgını, tükenen döviz rezervleri ve felce uğratan borç Pakistan ekonomisini sarmala sürüklerken, IMF ile pazarlık masasına oturan ülkeyi zor günler bekliyor.

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Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, içinde bulundukları “tasavvur bile edilemeyecek zorluktaki” ekonomik kriz sırasında Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) yardım paketi konusunda ülkesine “zor zamanlar” yaşattığını söyledi.

“Ekonomik durumumuz tasavvur bile edilemez” diyen Başbakan, “Yerine getirmemiz gereken koşullar hayal gücünün de ötesinde. Ancak ülkenin bunları kabul etmekten başka seçeneği yok” itirafında bulundu.

Başbakanın konuşmasının ardından son haftalarda büyük değer kayıpları yaşayan para birimi Rupi, Dolar karşısında rekor düşüşler kaydetti. IMF’nin Pakistan temsilcisi Reuters’in yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Pakistan'ın yalnızca yaklaşık üç haftalık ithalatını karşılayacak kadar döviz rezervi kaldı. Pakistan da Çin'e yakın ve Çin'e derinden borçlu. IMF'ye göre Pakistan'ın toplam dış borcunun yüzde 30′dan fazlası Çin'e.

REZERVLER ERİDİ

Euronews’te yer alan habere göre, Merkez Bankası rezervleri 3,7 milyar dolara düşen Pakistan, ekonomik krizi bertaraf etmek için IMF ile 1,1 milyar dolarlık kredinin serbest bırakılması için görüşmeler yürütüyor.

IMF Pakistan Misyon Şefi Nathan Porter liderliğinde bir heyet, Pakistanlı yetkililerle başkent İslamabad'da 9’uncu değerlendirme toplantısı görüşmelerini sürdürüyor.

1998’den beri en düşük seviyeye gerileyen rezervler üç haftalık ithalatın maliyetini karşılamaya yetmiyor.

AKARYAKIT FİYATLARI FIRLADI

IMF, Pakistan’dan bütçe açığını kontrol altına alma ve mali yılda ek sübvanseleri kısıtlamak için enerji fiyatlarını artırmasını istiyor. Bu talepler, Pakistan’ın para birimini piyasa bazlı döviz kurlarına bırakmasına ve yakıt fiyatlarını yükseltmesine yol açtı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yaşayan bir fotoğrafçı olan Muhammed Usman, CNBC'ye verdiği demeçte “Bir torba unun fiyatı nasıl iki kattan fazla arttı? Akaryakıt fiyatları bir yıldan kısa bir süre içinde nasıl neredeyse ikiye katlandı? Bugünlerde arkadaşlar veya aile arasındaki neredeyse her tartışma, her şeyin nasıl daha pahalı hale geldiğiyle ilgili. Buna siyasi istikrarsızlığı ekleyin ve insan umutsuz bir duruma düşüyor” dedi.

Rupinin değeri geçen hafta yapay sınırın kaldırılmasından bu yana yüzde 16,5 düştü.

Teknik görüşmelerin yarın sona ermesinin ardından politika düzeyindeki görüşmeler başlayacak. Taraflar arasındaki 9'uncu değerlendirme toplantısının 9 Şubat'a kadar tamamlanması bekleniyor.

IMF İLE ANLAŞMA

Pakistan, IMF ile 2019'da 39 ayda ödenmesi planlanan 6 milyar dolarlık ekonomik kurtarma paketi için anlaşmıştı.

Temmuz 2022’de yeniden masaya oturulmuş ve IMF, toplam kredi miktarının 6 milyar dolardan 7 milyar dolara çıkarıldığını açıklamıştı.

Varılan anlaşma kapsamında IMF, şartların sağlanması halinde Pakistan’a 1,17 milyar dolar krediyi serbest bırakacağını belirtmişti.

Siyasi krizler, rupinin dolar karşısında değer kaybetmesi ve enflasyonun artmasının yanında geçen sene yaşanan yıkıcı sel felaketi, enerji sıkıntısı ve elektrik kesintileri ülke ekonomisi üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Pakistan’ın ulusal borcu 274 milyar dolar civarında ve bu borç, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 80’ine tekabül ediyor. Bu durum, ülkeyi ekonomik şoklara karşı savunmasız hale getiriyor.

İslamabad yönetiminin bu mali yılda yaklaşık 30 milyar dolar dış borç ödemesi gerekiyor.

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