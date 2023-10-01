Elektrik zamları geliyor

Elektrik zammı fabrikaların üretim maliyetini artırdı. Başta şeker, un, ekmek, makarna, yağ olmak üzere beyaz eşyadan ayakkabıya, tekstilden temizlik malzemelerine kadar binlerce ürüne zam yağacak.

Erdoğan SÜZER

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Ticarethane ve sanayi sektörünün kullandığı elektriğe 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yapıldı. Konut elektriğine ise şimdilik zam gelmedi. Vatandaş elektrik faturası artmayacağı için bu karara seviniyor. Ancak sanayiye gelen zam vatandaşın yediği, içtiği, günlük hayatında kullandığı iğneden ipliğe tüm ürünlerin fiyatına yeni zam olarak yansıyacak.

Un, ekmek, makarna, şeker, yağ, süt gibi temel gıda maddelerinden tekstile, ayakkabıdan, beyaz eşyadan ilaca kadar binlerce ürüne zam göründü. Ticarethane ve sanayi elektriğine gelen dev zam özellikle elektriğin yoğun kullanıldığı sektörlerin girdi maliyetini artıracak. Bu sektörlerin içinde demir-çelik, çimento, kimya, gıda, tekstil başı çekiyor. Bu sektörler maliyet artışını doğrudan ürünlerine yansıtacakları için piyasada yeni bir zam sağanağı yaşanacak. İşte sanayi elektriğine yapılan zam yüzünden fiyatlarında artış beklenen ürünler:

MAMALAR DAHİL

Üretiminde yoğun elektriğin kullanıldığı un, bulgur, ekmek, makarna ve şeker fiyatları zamlardan en çok etkilenecek. Un ve şekerin kullanıldığı tüm ürünlere zam yağacak. Ayrıca sıvı yağlar, katı yağlar, süt, yoğurt, yumurta gibi temel gıdalar, alkollü ve alkolsüz içecekler, fermente ürünler, hazır gıdalar, bebek mamaları dahil bin bir çeşit gıdada yeni zamlar kaçınılmaz olacak.

SABUN, DETERJAN…

Elektriğin yoğun kullanıldığı kimya sektöründen de zam sağanağı bekleniyor. Sabun, deterjan, temizlik malzemeleri, boyalar, tıbbi ve tarımsal ilaçlar, gübre, sentetik elyaf, her türlü plastik eşya ve ambalajı, kozmetik, deri ve tekstil ham maddeleri ve kibrit dahil her çeşit ürüne zam gelecek.

İnşaat maliyetleri ile konut da zamlanacak

Demir çelik elektriği yoğun kullandığı için otomotiv, çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, fırın pahalanacak. İnşaat demiri, çimento, seramik, cam ve cam ürünleri, kapı, pencere ve boya başta olmak üzere inşaat malzemesi fiyatları artacak, konut zamlanacak. Sanayi dışında ticarethane elektriği de zamlandığı için gıdadan giyime, beyaz eşyadan inşaat malzemelerine kadar bütün ürünlerin perakende satış fiyatları da artacak.

Hangi ürünlerde zam bekleniyor

■ Un

■ Bulgur

■ Ekmek

■ Makarna

■ Yağ

■ Süt

■ Yoğurt

■ İlaç

■ Giyim

■ Ayakkabı

■ Deterjanlar

■ Temizlik mal.

■ Beyaz eşya

■ Otomotiv

■ Konut