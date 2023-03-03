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Elektrikli otomobillerin matrah limitleri artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, elektrikli araçlarda Özel Tüketim Vergisi matrahı düzenlemesine gidildi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:30 - 03 Mart 2023 Güncellenme:
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Elektrikli otomobillerin matrah limitleri artırıldı

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) Sayısı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, elektrikli araçlarda Özel Tüketim Vergisi matrahı düzenlemesine gidildi ve elektrik motorlu araçların matrah limitleri artırıldı.

Motor gücü 160 kilovatı aşmayan araçlarda vergi oranı yüzde 10 ila 40 arasında değişirken, motor gücü 160 kilovatı aşan araçlarda ise vergi oranı yüzde 50 ila 60 arasında olacak.

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