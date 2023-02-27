Abone Ol

Elitaş, EYT görüşmelerinin başlayacağı tarihi açıkladı

Meclis yarın açılıyor. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Yayınlanma: 14:59 - 27 Şubat 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Elitaş, EYT görüşmelerinin başlayacağı tarihi açıkladı

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’tan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili açıklama geldi.

TBMM 6 Şubat’tan itibaren 21 günlük bir ara verdi. Bölge milletvekillerimiz ve tüm  Milletvekillerimiz deprem bölgesinde bulunmak istediler. Onun için TBMM calışmalarına 28 Şubat’a kadar ara verildi” diyen Elitaş, “Yarın TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başlıyor. İlk gündem maddemiz EYT” dedi.

Elitaş, “Tüm partilerimiz destek verirse EYT ile ilgili 4 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine  yarın başlar Çarşamba günü de nihayete erdiririz diye düşünüyorum” diye konuştu. (DHA)

TBMM Genel Kurulu, 28 Şubat'ta toplanacak! Gündemde EYT de varİlginizi ÇekebilirTBMM Genel Kurulu, 28 Şubat'ta toplanacak! Gündemde EYT de var

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
AKP Çarşamba deprem EYT Meclis Mustafa Elitaş TBMM
X Reklam