Elitaş, EYT görüşmelerinin başlayacağı tarihi açıkladı

Meclis yarın açılıyor. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’tan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili açıklama geldi.

“TBMM 6 Şubat’tan itibaren 21 günlük bir ara verdi. Bölge milletvekillerimiz ve tüm Milletvekillerimiz deprem bölgesinde bulunmak istediler. Onun için TBMM calışmalarına 28 Şubat’a kadar ara verildi” diyen Elitaş, “Yarın TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başlıyor. İlk gündem maddemiz EYT” dedi.

Elitaş, “Tüm partilerimiz destek verirse EYT ile ilgili 4 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine yarın başlar Çarşamba günü de nihayete erdiririz diye düşünüyorum” diye konuştu. (DHA)

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