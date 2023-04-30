Elon Musk yatırımcıları endişelendiren stratejisinin arka planını açıkladı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, fiyat indirimlerinin ardından açıklanan bilançosunda şirketin net kârında düşüş olduğunu kaydetti. Kârdaki düşüş yatırımcıları endişelendirirken Elon Musk stratejisinin ardındaki sırları açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bu yıl birçok kez fiyat indirimine gitti. Bu süreçte şirketin net kârı geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 24 azalışla 2,5 milyar dolara gerilerken, geliri ise yüzde 24 artarak 23,3 milyar dolara yükseldi.

Tesla’nın net kârı, geçen yılın aynı döneminde 3,3 milyar dolar olmuş, son çeyrekte de 3,7 milyar dolarla rekor seviyeye yükselmişti.

Diğer bir yandan Tesla, 2022’nin ilk çeyreğinde 18,8 milyar dolarlık gelir elde etmiş, şirketin gelirleri son çeyrekte de 24,3 milyar dolarla rekor kırmıştı.

Tesla, 2023’ün ilk çeyreğinde araç üretimini yıllık bazda yüzde 44 artırırken, teslim ettiği araç sayısı da yüzde 36 arttırdı.

FİYATLARI 6 KEZ DÜŞÜRDÜ, SATIŞA ODAKLANDI

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, kâr marjları üzerindeki etkisine yönelik endişelere rağmen ABD'de iki elektrikli araç modelinin fiyatlarında bu yıl altıncı kez indirime gitmişti.

Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk’ın Tesla’da fiyat indirimlerine gitmesi ve net karının düşmesi, elektrikli araç öncüsünün üstünlüğünü kaybetmesi olarak yorumlanırken, diğer bir yandan elektrikli araç endüstrisinde yaşanacak bir değişikliğin öncüsü olabileceği de düşünülüyor.

Elon Musk, geçen hafta konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda fiyat indirimlerinin arkasındaki stratejisini açıkladı. Musk, kârlılık düşüşüne rağmen satış büyümesine öncelik vereceğini söyledi.

Bu duruş, şirketin rekor kar marjlarını korurken teslimatları büyük ölçüde artırmaya devam etmesini bekleyen bazı yatırımcıları sinirlendirdi. Yatırımcılar, kar marjları pahasına, küresel satış liderliğinin kovalanmasından korkuyor.

DAHA ÖNCE BU STRATEJİ BATIŞLARA SEBEP OLDU

Elon Musk’ın kar marjındaki düşüşe rağmen satışları artırmaya yönelik stratejisi daha önce, bazı başarısızlıklarla sonuçlandı.

ABD’li otomotiv devi General Motors’un (GM), 2009’da yaşadığı iflasın kökeninde Motor City’nin aşırı araba üretme ve ardından satışları artırmak için ağır indirimler kullanma uygulamasından kaynaklanıyordu.

GELECEKTE TELAFİ EDİLECEK

Elon Musk, sürücüsüz araba teknolojisi geliştirme yarışının, otomotiv sektörünün temellerini alt üst edeceğine bahse giriyor ve şu anki marj kayıplarının gelecekte daha fazla Tesla aracının yollarda olmasıyla telafi edileceğini söylüyor.

Tesla, 2030’da yılda 20 milyon otomobil üretme hedefine ulaşmanın yaklaşık 150 milyar dolara mal olabileceğini ifade ederken yatırımcılar Tesla’nın fiyat indirimlerinin herkese zarar verecek daha geniş bir fiyat savaşını tetikleyeceğinden endişe ediyor.

Şimdiye kadar, rakipler Tesla’nın fiyat düşürme savaşına direndiler. Eski otomobil üreticileri, kârlılığa odaklandıkları için pazar payı peşinde koşmayı büyük ölçüde bıraktılar.

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