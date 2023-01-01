Elon Musk’tan kayıp rekoru

Elon Musk, tarihte servetinden 200 milyar dolar silinen ilk kişi oldu.

Sozcu.com.tr

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Tesla ve Twitter CEO’su Elon Musk, serveti ile bir ilke daha imza atmayı başardı. Musk, servetinden 200 milyar dolar silinen ilk kişi oldu.

Ocak 2021’de, Jeff Bezos’tan aylar sonra kişisel serveti 200 milyar doları aşan ikinci kişi olan ve sonrasında ‘dünyanın en zengin insanı’ konumuna ulaşan Musk’ın servetinde yaşanan büyük gerileme de tarihte de bir ilk oldu.

FRANSIZ MİLYARDER ZİRVEDE

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, 51 yaşındaki Musk’ın serveti, Tesla hisselerinin değer kaybetmesinden sonra salı günü yaşanan yüzde 11’lik düşüş de dahil edildiğinde 137 milyar dolara geriledi.

Serveti 4 Kasım 2021’de 340 milyar dolarla zirveye ulaşan ünlü milyarder, bu ay lüks ürünler devi LVMH’nin patronu Fransız Bernard Arnault tarafından geçilmişti.

2022’de Tesla hisselerinde yaşanan yüzde 67’lik düşüş ve Twitter’dan yaptığı alımları karşılamak için Musk’ın gerçekleştirdiği satışlar servetteki gerilemede etkili oldu.

TESLA’DAN YENİ HAMLE

Bu arada Tesla da yaşadığı yoğun kayıpları telafi etmeye çabalarına devam etti. 2022’de borsada en kötü performans gösteren şirketlerden biri olan Tesla, Çin’deki satışları artırmayı amaçlayan teşviklerle 2023’e başlama kararı aldı.

Tesla’nın web sitesinde yer alan duyuruya göre şirket, Model 3 sedan ve Model Y spor ticari araç alıcılarına araçlarını 28 Şubat’a kadar teslim almaları halinde 10 bin yuan (1450 dolar) indirim sunmaya başladı. Şirket ayrıca aralık ayı başlarında sunmaya başladığı 6 bin yuanlık sübvansiyonu genişletirken sigorta indirimleri de sunuyor.

ARALIKTA YÜZDE 37 DÜŞTÜ

Çin’de taleple ilgili yaşanan endişeler, aralıkta Tesla hisselerinin yüzde 37 düşmesine katkıda bulunmuştu. Otomobil üreticisinin ocak başlarında rekor teslimat açıklaması beklenirken, şirketin yıl için yüzde 50 büyüme hedefini gerçekleştirme olasılığı da ortadan kalktı.

Tesla ayrıca ABD’de de yılı kapatmak için de indirimler sunmuştu. Şirket önce Model 3 ve Y’de 7 bin 500 dolar indirim yaptı, ardından bu teklifi daha Model S ve X için genişletti.

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