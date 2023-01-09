Emekli 5.500 lirayla geçim savaşı verecek

AKP’li Elitaş, en düşük emekli aylığıyla geçim savaşı verecek emekli sayısının bu yıl 1.2 milyondan 2 milyon 721 bin kişiye çıkacağını söyledi.

Erdoğan SÜZER

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Memur ve emeklilere yapılacak yüzde 30'luk zamma ilişkin yasa teklifini TBMM'ye sunan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığını alacak emekli sayısının 1 milyon 200 binden, 2 milyon 721 kişiye çıktığını bildirdi.

Elitaş böylece en düşük emekli aylığıyla geçim savaşı verecek emekli sayısının 6 ayda 2.7 milyon kişiyi aştığı mesajını verdi.

MALİYETİ AÇIKLADI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda teklifin mali portresini açıklayan Elitaş, maaş zammından yararlanacak memur sayısının 3.8 milyon, emekli sayısının ise 13.9 milyon kişi olduğunu söyledi. Elitaş, en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liraya çıkarılmasının bütçeye ek maliyetinin 21.9 milyar TL, emekli aylıklarına yapılan zammın yüzde 30'a çıkarılmasının ek maliyetinin 131.5 milyar TL, memurların zammının yüzde 30'a çıkarılmasının maliyetinin de 128.4 milyar lira olduğunu bildirdi.

İŞVERENE DESTEK

Elitaş, işverene yapılan asgari ücret desteğinin 100 liradan 400 liraya çıkarılmasından 1.7 milyon işyerinde çalışan 7.5 milyon işçinin yararlanacağını ve bu işyerlerine 17.1 milyar lira destek sağlanacağını belirtirken yasa teklifinin toplam maliyetinin 300 milyar lirayı bulacağını da kaydetti.

Elitaş zamlardan sonra aile yardımı dahil en düşük memur maaşının 11 bin 843 liraya, en düşük memur emeklisi aylığının 7 bin 901 liraya çıktığını, asgari ücrete kadar olan ücretlerden vergi alınmaması nedeniyle 90.6 milyarının 2022 yılında kalanının da 2023 yılında olmak üzere toplam 374.3 milyar liralık vergi gelirinden vaz geçilmiş olacağını bildirdi. 2022 yılı başında en düşük emekli aylığının asgari ücretin yüzde 58'ine karşılık gelirken 2023 başından itibaren ise en düşük emekli aylığının asgari ücretin yüzde 64'üne çıkmış olduğunu belirtti.

YOĞUN ELEŞTİRİ GELDİ

Yeni zamlara milletvekillerinden yoğun eleştiri geldi. CHP'li Emine Gülizar Emecan, 2002 yılında en düşük emekli aylığının asgari ücretin yaklaşık 1.5 katı üzerinde olduğunu, ancak aradan geçen 20 yılda emeklilerin hakkının yenilerek asgari ücretin altına düşürüldüğünü söyledi. CHP'li Ünal Demirtaş 7 milyon emeklinin düşük maaş yüzünden ileri yaşta çalışmak zorunda kaldığını belirtirken İYİ Partili İsmail Koncuk, en düşük emekli aylığına 2 bin lira zam verilirken bir çok emeklinin zammının 2 bin liranın altında kaldığını, bu emeklilerin zammının da 2 bin liraya tamamlanması gerektiğini söyledi.

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