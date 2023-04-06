Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi için tarih belli oldu
Emekli bayram ikramiyesi 14-19 Nisan tarihlerinde ödenecek. SSK emeklileri bayram ikramiyesini 14 Nisan tarihinden itibaren alırken Bağ-Kur emeklileri 17 Nisan tarihinden itibaren, emekli sandığı emeklileri ise ikramiyelerini 19 Nisan tarihinden itibaren alacak.
Geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi 2000 TL'ye yükseltilmişti. Bu kapsamda 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayramdan önceki hafta ödenmeye başlanacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli ikramiyelerinin önceki bayram ikramiyesi ödemeleri gibi bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılmaya başlanacak. İşte emekli ikramiyelerinin yatırılacağı tarihler…
SSK EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ
2023 yılı nisan ayı için SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
* Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan tarihinde ödenecek.
* Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan tarihinde ödenecek.
* Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan tarihinde ödenecek.
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN BAYRAM İKRAMİYESİ
BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
* Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17 Nisan tarihinde ödenecek.
* Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18 Nisan tarihinde ödenecek.
EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ
* Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 19 Nisan tarihinde ödenecek.