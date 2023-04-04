Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne kadar oldu?

Emekli bayram ikramiyesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki kez yılda iki kez verilirken bu yıl seçimin etkisiyle 900 lira zamlanarak 2000 liraya çıkarıldı. Emekli ikramiyelerinin bir önceki bayram ikramiyesi ödemeleri gibi bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

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Emekliler için önemli bir ek gelir olan emekli ikramiyesi bayram tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Emekli bayram ikramiyesi için tarih henüz belli olmadı ancak ödemelerin Ramazan bayramından bir hafta önce yapılması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR?

Henüz resmi olarak duyurulmayan emekli ikramiyelerinin önceki bayram ikramiyesi ödemeleri gibi bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMYESİ NE KADAR?

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekli maaşlarına yapılacak zammın Meclis’e geldiğini duyurmasının ardından emekli ikramiyeleriyle ilgili de konuştu.

Elitaş, Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emeklilere verilecek ikramiyenin 2 bin TL olduğunu açıkladı ve “1.100 TL olan ikramiyeye 900 TL ilave yapıyoruz” dedi.

2018’de 1.000 TL olarak belirlenen emekli bayram ikramiyesi, 5 yıl boyunca sadece yüzde 10 zamlanarak 1.100 TL’ye çıkabilmişti.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİYOR?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

– Terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri