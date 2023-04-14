Emekli bayram ikramiyesi ve maaşları ne zaman yatacak? Ödemeler bugün başlıyor…
Geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi 2.000 TL'ye yükseltilmişti. Bu kapsamda 2023 yılı bayramı ikramiyesi yanı sıra emekli maaşları da bugün ödenmeye başlıyor. Emekli bayram ikramiyesi SSK emeklilerine 14 Nisan tarihinden itibaren, Bağ-Kur emeklilerine 17 Nisan tarihinden itibaren ödenecek. Emekli sandığı emeklileri ise ikramiyelerini 19 Nisan tarihinden itibaren alacak.
Emeklilere 20000 TL bayram ikramiyesi bugünden itibaren açıklanan tarihlerinde hesaplara yatırılmaya başlanacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Bugün itibariyle SSK emeklileri ikramiyelerini alabilecek. Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri ikramiyelerini 17 Nisan’da alacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli ikramiyelerinin önceki bayram ikramiyesi ödemeleri gibi bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılmaya başlanacak. İşte emekli ikramiyelerinin yatırılacağı tarihler…
SSK EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ
2023 yılı nisan ayı için SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
* Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan tarihinde ödenecek.
* Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan tarihinde ödenecek.
* Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan tarihinde ödenecek.
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN BAYRAM İKRAMİYESİ
BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
* Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17 Nisan tarihinde ödenecek.
* Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18 Nisan tarihinde ödenecek.
EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ
* Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 19 Nisan tarihinde ödenecek.