Emekli ‘Fakru Zaruret’ içinde yaşıyor

Türkiye’de bu da oldu. 7.500 liralık aylıklarına zam yapılmayan emekliler, fakruzaruret içine düşüp muhtaçlık desteğinden yararlanacak hale geldi.

Erdoğan SÜZER

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Aylığı 7.500 TL olan milyonlarca emeklinin ‘fakruzaruret' içine düştüğü ve muhtaç hale geldiği resmen tescillendi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'na göre hane içindeki kişi başına düşen geliri asgari ücretin üçte birinden az olanlar fakir ve muhtaçlara yapılan desteklerden yararlanma hakkına kavuşuyor.

2012'DE DAHİL EDİLDİ

Bugün itibarıyla 11.402 liralık net asgari ücretin üçte biri de 3.800 liraya denk geliyor. Aylık 7.500 lira emekli gelirine sahip iki kişilik ailenin kişi başına düşen geliri ise 3.750 lirada kalıyor. Yasaya göre söz konusu emekliler, fakruzaruret içine düşmüş ve muhtaç hale gelmiş kabul ediliyor, bu kapsamda muhtaçlık desteklerinden yararlanma hakkı elde ediyor. Emekli aylığı aldığı halde muhtaç hale düşüp yardım başvurusu yapabilecek emekli sayısının 3 milyona ulaştığı bildirildi. Muhtaçlara devlet tarafından yardım yapılmasını düzenleyen 3294 sayılı Kanun 1986'da çıkarıldı. Kanunun amacı; muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek olarak belirlendi. Emekli aylığı alan yaşlılar, yasa ilk çıktığında bugünkü gibi ciddi geçim sıkıntısı çekmedikleri için kapsam dışında tutuldu. Ancak emekli aylıklarının zaman içinde kuşa dönmesi üzerine 2012'de emekli aylığı alanların da muhtaçlık desteklerinden yararlanmaları sağlandı. Yeni düzenlemede, muhtaç emekliler ‘hane içindeki kişi başına düşen geliri, aylık net asgari ücretin 1/3'ünden az olan kişilerden fakir ve muhtaç durumda bulunanlar' şeklinde tanımlandı. Böylece devletin ‘resmen' muhtaç kabul ettiği emeklilerin tanımı da yapılmış oldu.

Muhtaç emekliye 850 lira

Emekli aylığı düşük olup geçinemeyen her emekliye muhtaçlık desteği verilmiyor. 7.500 lira aylık alan emekli tek yaşıyorsa destekten faydalanamıyor. Bu emeklinin aylık almayan eşi varsa o zaman kişi başına gelir muhtaçlık sınırının 50 lira altına düştüğü için yardıma hak kazanıyor. Eğer emekli tek aylığıyla 3-4 kişiyi geçindiriyorsa o zaman kişi başına gelir daha fazla düştüğü için yardım miktarı da artıyor. Halen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından muhtaçlara 850 TL ile bin 250 TL arasında değişen tutarlarda 12 ay boyunca para veriliyor.