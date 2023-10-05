Emekli ikramiyesi 29 Ekim Cumhuriyet bayramında verilecek mi?

Geçim sıkıntısını bir nebze de olsa azaltmak isteyen milyonlarca emekli 29 Ekim Cumhuriyet bayramı ikramiyesi verilecek mi merakla bekliyor. Emekli ikramiyesi hakkında açıklamalarda bulunan AKP'li Hamza Dağ, Hazine ve Maliye Bakanlığının ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının konu hakkında çalıştığını belirtti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Seçimlerin ardından başlayan vergi artışları ve zam furyası ardından geçim sıkıntısı üst seviyeye çıkan emekliler, 29 Ekim Cumhuriyet bayramında ikramiye verilmesini bekliyor. Henüz resmi açıklama yapılmazken, ikramiyenin 5 lira bin olacağı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde duyurulacağı iddia ediliyor.

CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Cumhuriyet bayramı ikramiyesi verileceği iddiası henüz hükümet temsilcileri tarafından doğrulanmadı ancak Cumhuriyet’in 100 yılı dolayısıyla emeklilere verileceği iddia ediliyor.

Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar devam ederken, ilk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği konuşuluyor.

1 Ekim’de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açıldıktan sonra emeklilere ek zam yapılması gündeme gelmesi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

EMEKLİLERE 5 BİN TL İKRAMİYE SORUSU

Hamza Dağ, 29 Ekimde emeklilere 5 bin lira ikramiye verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine “Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır” ifadelerini kullandı. (DHA)