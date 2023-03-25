Emekli ikramiyesi ne kadar oldu, kimlere verilir?

Geçim sıkıntısı yaşayan emeklileri bir nebze rahatlatan emekli bayram ikramiyesi seçimin etkisiyle 900 lira zamlanarak 2000 liraya çıkarıldı. 2018’de 1.000 TL olarak belirlenen emekli bayram ikramiyesi, 5 yıl boyunca sadece yüzde 10 zamlanarak 1.100 TL’ye çıkabilmişti.

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Emekliler için önemli bir ek gelir olan emekli ikramiyesi için miktar netleşti. Emekli ikramiyesi ilk olarak 2018 yılında 1000 lira olarak verilmeye başladı, 2021 yılında emekli ikramiyesi 1100 lira çıkarılmış. İki yılın ardından emekli ikramiyesine bir zam daha yapıldı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekli maaşlarına yapılacak zammın Meclis'e geldiğini duyurmasının ardından emekli ikramiyeleriyle ilgili de konuştu.

Elitaş, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiyenin 2 bin TL olduğunu açıkladı ve “1.100 TL olan ikramiyeye 900 TL ilave yapıyoruz” dedi.

2018'de 1.000 TL olarak belirlenen emekli bayram ikramiyesi, 5 yıl boyunca sadece yüzde 10 zamlanarak 1.100 TL'ye çıkabilmişti.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİYOR?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

– Terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri