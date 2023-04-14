Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri bugün başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bayram ikramiyesinin yatacağı tarihi açıkladı. İşte 2023 emekli ikramiyelerinin hesaba yatacağı tarihler...

Sozcu.com.tr

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Ramazan Bayramına sayılı günler kala emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara ne zaman yatırılacağı merak ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılı Ramazan Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin zamlı olarak bayramdan önce 14-19 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bugünden itibaren hesaplara 2 bin TL bayram ikramiyesi yatmaya başlayacak.

HANGİ EMEKLİYE NE ZAMAN YATACAK?

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

* Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan 2023’de,

* Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan 2023’te,

* Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan 2023’te

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

* Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17 Nisan 2023 tarihinde,

* Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18 Nisan 2023 tarihinde,

* Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023 tarihinde ödenecek.

2018’de başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

EYT’LİLERİ DE KAPSAYACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlim Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirmişti.

2 BİN TL’YE ÇIKMIŞTI

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emeklilere verilecek ikramiyenin 2 bin TL olduğunu açıklamış; “1.100 TL olan ikramiyeye 900 TL ilave yapıyoruz” demişti.

2018'de 1.000 TL olarak belirlenen emekli bayram ikramiyesi, 5 yıl boyunca sadece yüzde 10 zamlanarak 1.100 TL'ye çıkabilmişti.

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