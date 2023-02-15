Emekli maaşları yattı mı, ne zaman ödenecek?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, 4A ve 4B kapsamında, SSK ve BAĞ-KUR ödemelerine ilişkin tarihin öne çekilmesine karar verildi. Emekli maaşları 4/A (SSK) sigortalıları için 14-16 Şubat'ta, 4/B (BAĞ-KUR) sigortalıları için 16 ve 17 Şubat'ta hesaplara yatırılacak.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK ve Bağ-Kur emekli şubat ayı maaşları deprem nedeniyle erken ödeneceğini açıkladı. Ayrıca Deprem bölgesinde, işsizlik ve yarım çalışma ödemesi 15 Şubat Çarşamba günü yapılacak.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

SGK tarafından 4/A (SSK) sigortalıları için 17-26 Şubat'ta ödenecek gelir ve aylıklar 14-16 Şubat'ta, 4/B (BAĞ-KUR) sigortalıları için 25-28 Şubat'ta ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat'ta hesaplara yatırılacak.

SSK aylıklarından, ödemesi 17-20 Şubat olanlar 14 Şubat'ta, 21-24 Şubat olanlar 15 Şubat'ta, 25 ve 26 Şubat olanlar 16 Şubat'ta ödenecek.

BAĞ-KUR aylıklarından 25 ve 26 Şubat'ta ödenecekler 16 Şubat'ta, 27 ve 28 Şubat'ta ödenecekler 17 Şubat'ta hesaplara yatacak. DHA

İŞSİZLİK MAAŞLARI DA ERKEN YATACAK

Deprem bölgesinde, işsizlik ve yarım çalışma ödemesi 15 Şubat Çarşamba günü yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, işsizlik ödeneği ve yarım çalışma ödemesinin 15 Şubat'ta yapılacağı bildirildi. AA