Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak?

Yeni yıl itibariyle emekli ve memur maaş zammı yüzde 30 olarak belirlendi ancak zamlı maaşlar henüz hesaplara yatmadı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş memur ve emekli maaş zammının yürürlüğe girdiğini artışın 15 Ocak'a yetişme ihtimalinin düşük olduğunu belirterek maaş farklarının birkaç gün sonrasında yatırılacağını duyurdu.

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TBMM Genel Kurulunda, memur ve emekli maaş artışlarını içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edildi ancak zam farklarının hesaplara yatırılması birkaç gün gecikmeli gerçekleşecek.

MEMUR, EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve emeklilere maaş artışına ilişkin kanunun yürürlüğe girdiğini hatırlatan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Keşke biz bunu geçen hafta bitirmiş olsaydık, pazar günü herkese yüzde 30 oranında memur ve emekli maaşı zammı yansımış olacaktı. Artışın 15 Ocak’a yetişme ihtimali sanıyorum yok. Çünkü sisteme girmeleri bayağı zaman alabilir. Birkaç gün gecikmeyle bu gerçekleşmiş olur.” dedi.

MEMUR VE EMEKLİYE YÜZDE 30 ZAM KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu’nda, ‘Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Yasa Teklifi’ kabul edildi. Kabul edilen kanun teklifi ile; emekli maaşlarının alt sınırı 3 bin 500 TL’den, 5 bin 500 TL’ye çıkarılıyor. Malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının da yüzde 30 oranında artırılması amaçlanıyor. Kanun teklifi ile; kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6’ncı Dönem Toplu Sözleşme hükümleri gereğince kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde Ocak 2023- 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen artış oranının, çalışanların ve emeklilerin refah düzeyini artırmak amacıyla yüzde 30 olarak düzenleniyor. Bu çerçevede; memur ve emekli maaşlarında yüzde 30 zam öngörülüyor.

EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

2022 yılı maaşı: 9 bin 105 TL

Zamlı maaş: 11 bin 836 TL

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Geçen sene maaş: 6 bin 78 TL

Zamlı maaş: 7 bin 901 TL

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI

SSK 2000 sonrası maaş: 3 bin 500 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL