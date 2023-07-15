Emekli zamlarına 770 milyarlık engel

Emekliye seyyanen yapılacak zammın maliyeti 770 milyar lira olunca 8 bin 77 lira zamdan vazgeçildi. Emekliye verilen ek zam da 30.6 milyar lirada kaldı.

Erdoğan SÜZER

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Ülke genelinde yaklaşık 16 milyon emeklinin büyük umutla beklediği seyyanen zam müjde haberi, TBMM'den gelmedi. Hesap yapıldı ve seyyanen zam için gereken kaynağın bulunamayacağı yönünde görüş oluştu. Buna göre memurlar gibi emeklilere de 8 bin 77 liralık seyyanen zammın verilmesi halinde aylık 128.4 milyar, 6 aylık 770 milyar liralık yeni kaynak bulunması gerekiyor. AKP iktidarı temmuz zamları kapsamında gereken 794 milyar lirayı bulamadığı için ek bütçeye gider yazamamıştı.

İŞTE O HESAP

Emekli zammı için gereken 770 milyarlık ek kaynağın da bulunamayacağı anlaşılınca, şimdilik söz konusu zamdan vazgeçildiği öğrenildi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) resmi verilerine göre nisan ayı itibarıyla emekli sayısı dosya bazında 13 milyon 448 bin, kişi bazında ise 14 milyon 255 bin görünüyor. Ancak bu sayılara Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında emekli olanların büyük kısmının dahil edilmediği ifade edildi. Yasa kapsamında emekli olan 1.6 milyon EYT'li de dahil edildiğinde ise ülke genelindeki toplam emekli sayısı 15.9 milyona ulaşıyor. Bu emeklilerin tamamına 8 bin 77 lira verilmesi halinde ise SGK'ya 6 aylık 770 milyar lira ek maliyet çıkacağı hesaplandı. EYT'den emekli olanların sayısının 5 milyona ulaşacağı da dikkate alınınca, seyyanen zamdan vazgeçildi. Memura verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın 6 aylık maliyeti ise 177 milyar lira olarak hesaplanmıştı.

Memura 177 emekliye 30 milyar liralık ek zam

Emekli zammının yüzde 25'e çıkarılmasının SGK'ya ek maliyeti 30.6 milyar lira oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77 olan zammının yüzde 25'e çıkarılmasıyla 21 milyar TL, Emekli Sandığı emeklilerinin yüzde 17.55 olan zammının yüzde 25'e çıkarılmasıyla da 9.6 milyar lira ek ödeme yapılacak. Böylece memur 177 milyar TL, emekli 30.6 milyar TL ek zam alacak.