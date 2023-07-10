Emekli zammı mecliste: Emekli maaş zammı belli oldu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda haftasonu kabul edilen teklife eklenen maddeler ile emekliler yüzde 25 zam alacak. Yüzde 25'lik emekli zammı, daha önce 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığına uygulanmayacak. Düzenleme temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Komisyon aşaması tamamlanan teklif TBMM Genel Kurulu'nda 11 Temmuz'da görüşülecek.

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Emekli maaşı zammı belli oldu, emekli zammı yüzde 25'e yükseltildi. Memur, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin yüzde 17.55 ve yüzde 19.77 olan normal enflasyon zamlarının verilecek ek refah payıyla yüzde 25’e çıkarılacak. Yüzde 25’lik emekli zammı, daha önce 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığına uygulanmayacak.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin yüzde 17.55 ve yüzde 19.77 olan normal enflasyon zamlarının verilecek ek refah payıyla yüzde 25’e çıkarılacak.

Kabul edilen önergeye göre, EYT’liler dahil tüm memur, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin temmuz dönemindeki 6 aylık zammı yüzde 25’e çıkarıldı. Zamdan 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük aylık tutar yararlandırılmadı.

Memurlara yüzde 17.55 oranındaki normal zammın yanı sıra 8 bin 77 lira da seyyanen refah payı ödenmiş, hiçbir emekliye bu tutar yansıtılmamıştı.

İktidar, TÜİK’in açıkladığı tüketici enflasyonu doğrultusunda memur emeklilerinin zammını yüzde 17.55, diğer işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin zam oranını da yüzde 19.77 olarak açıklamıştı.

Kabul edilen yeni önergeyle emeklilerin tamamının zam oranı yüzde 25’te eşitlendi. Yeni zamla en düşük memur emeklisinin 7 bin 901 lira olan emekli aylığı yüzde 25 zamla 9 bin 876 liraya çıkarıldı.

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN YATACAK?

Memur maaşı ve vergi artışları da içeren torba kanun, TBMM komisyon aşamasından emekli aylıklarında ilk altı ay için belirlenen artışın %25’e yükseltilmesine ilişkin madde eklenerek geçti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda haftasonu kabul edilen teklife eklenen maddeler ile Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda %25 zam alacak. Düzenleme temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Komisyon aşaması tamamlanan teklif TBMM Genel Kurulu’nda 11 Temmuz’da görüşülecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7500 LİRA KALDI

Önergelere göre yüzde 25’lik zam, daha önce 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığına uygulanmayacak. Emekli zamları sadece kök aylıklara yapılacak. Buna göre örneğin kök aylığı 6 bin lira olup Hazine desteğiyle 7.500 lira aylık alan emeklinin 6 bin liralık kök aylığına yüzde 25 zam yapılacak.

Bu emeklinin kök aylığı 7.500 liraya yükselecek. Ancak bu emekli zaten 7.500 lira aylık aldığı için ilave zam alamayacak. Hazine bu emekliye destek ödemesi yapmamış olacak. Buna karşılık örneğin kök aylığı 6 bin 500 lira olan ve Hazine desteğiyle 7 bin 500 lira aylık alan emeklinin 6 bin 500 liralık aylığı yüzde 25 artacağı için bu emeklinin yeni zamlı aylığı 8 bin 125 liraya çıkacak.4

Halen 7 bin 500 lira emekli aylığı alıp kök aylığı 6 bin liranın altında olan bütün emekliler zamsız kalacak, 7 bin 500 lira aylığı almaya devam edecek.

YÜZDE 25 ZAM İSYAN ETTİRDİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25 oranında zam yapılmasını da içeren ekonomik torba teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Zamla ilgili düşüncelerini sorduğumu emekli vatandaşlar, yüzde 25’in yetersiz olduğunu söyledi. Vatandaşlar emekli maaşının en az 15 bin lira olması gerektiğini ifade etti.

“MECBUREN ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM”

İki yıl önce emekli olduğunu fakat geçinebilmek için hala çalıştığını söyleyen Zeki Demirkan, “Yeterli değil. Bir emekli olarak ben yeterli bulmuyorum ki mecburen çalışmak zorundayım. Bu da ne yapıyor? Gençleri işsiz bırakmak zorunda kalıyoruz. İki yıldır emekliyim. İki yıldır mecburen çalışıyorum. Geçinilmiyor. Aldığım maaş faturalara anca yetiyor. Gıda ona keza. Allah şükür kiram yok. Açlık sınırı nerede? Biz neredeyiz? Emekli maaşı en az 15 bin lira olması lazım” diye konuştu.

Geçinmekte zorlandıklarını anlatan Hayri Kılıç, “Yetersiz bu zam. Geçinmek çok zor artık. 25 sene oldu emekli olalı. Zorlanıyoruz geçinmekte. Maddi bakımdan zorlanıyoruz. Her şey çok pahalı. Satın alma gücü de düştü” şeklinde konuştu.

“ALIŞMIŞIZ YAVAN YEMEYE, YAYAN YÜRÜMEYE”

“Emekli yavan yiyecek, yayan yürüyecek” diyen Zeynep Kılıç, “Yazıklar olsun. Yavan yiyecek, yayan yürüyecek. 15 bin lira olmalı en az. Evi idare eden benim. Bir maaşla geçiniyoruz. Torunlarımıza harçlık veremiyoruz. Ne kadar mağdur durumda kalıyoruz biliyor musunuz? Neyse ki alışmışız yavan yemeye, yayan yürümeye, öyle başka bir yaşantımız yok. Yoksa aç kalmadan idare ediyoruz” dedi.

“STANDART BİR HAYAT YAŞIYORUZ”

Tatile dahi gidemediklerini söyleyen Sema Aylakçı, “Yüzde 25 yeterli değil. Ben de emekliyim. Asgari ücretten çok düşük kaldı maaşım. 8 bin lira. Emekli maaşı en düşük 15 bin lira olmalı. Hayatımızı kısıtlıyoruz. Biz tatile gidemiyoruz. Standart bir hayat yaşıyoruz. Biz de isteriz tatile gidelim. Anlatacak şey çok. Yasak ama” diye konuştu.

“GEÇİNMEK MÜMKÜN DEĞİL”

Emeklilerin süründüğünü belirten emekli öğretmen Ahmet Aylakçı, “Yeterli değil. 19 yıldır emekliyim. Emekli öğretmenim. Aileden kalan bir iki kiralık yerim var. Aksi halde mümkün değil geçinmek. Sürünmeye devam edecekler. Kendileri karar verdiler. Tek emekli maaşla geçinmek zor. En fazla gıdasını karşılar” ifadelerini kullandı. (ANKA)