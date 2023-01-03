Emekli zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emekli zammı belli oldu mu?

Emekli zammı bugün açıklanacak olan enflasyon verisi ile şekillenecek ancak seçime yılına özel ilave zam verilmezse memur emeklisi yüzde 18.6, işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise yüzde 17.5 oranında maaş zammı alacak. Eğer emekli zammı yüzde 17-18 düzeyinde kalırsa emeklilerin yüzde 90'ı 8 bin 506 liralık asgari ücretin altında maaş almış olacak.

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Emekli maaş zammı için kritik gün geldi, açıklanacak verilerin milyonlarca emekli vatandaşın alacağı zam oranı belirlenecek. Geçen yılın ocak ayında memur ve memur emeklilerine sendika zammı ve enflasyon farkının yanı sıra ayrıca ‘refah payı’ adı altında yüzde 5 ilave zam verilmiş, işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise bu zamdan mahrum bırakılmıştı. Bu yıl da 6 aylık zammın yüzde 17.5-18 civarında kalacağını gören Memur-Sen, geçen yıl başında olduğu gibi bu yıl da memur ve memur emeklisine ‘refah payı’ verilmesini talep etti.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Enflasyondaki artış aralık ayında yüzde 3 civarında gerçekleşir ve seçime yılına özel ilave zam verilmezse memur emeklileri yüzde 18.6, işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise yüzde 17.5 oranında cüce bir maaş zammıyla yetinmek zorunda kalacak.

RESMİ ENFLASYONA GÖRE YÜZDE 18.5'İ GEÇMİYOR

Aralık ayında enflasyonun yüzde 3 civarında çıkması halinde 6 aylık enflasyon yüzde 17.5 olacak. Bu durumda memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı artı yüzde 8 toplu sözleşme zammı dahil yüzde 18.5 zam yapılacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise yüzde 17.5 zam alacak. Bu zamlarla en düşük 8 bin 462 olan memur maaşı 10 bin 27 lira, 5 bin 832 lira olan en düşük emekli memur aylığı 6 bin 911 lira, 3 bin 500 lira olan en düşük işçi emeklisi aylığı da 4 bin 112 lira olacak.

Net asgari ücretin yüzde 54.7 zamla 8.506 TL olmasının ardından, milyonlarca emekli bu tutarın oldukça altında kalmış oldu. Halen yaklaşık 1.5 milyon emeklinin ücreti en düşük emekli maaşı olarak kabul edilen 3.500 liraya tamamlanıyor. Yeni dönemde bu eşiğin değiştirilip değiştirmeyeceği de merakla bekleniyor.

EK ZAM GELMEZSE GEÇİM SIKINTISI ARTACAK

Geçim sıkıntısı her geçen gün katlanarak artan milyonlarca emeklinin gözü kulağı iktidardan gelecek zamma çevrildi. İktidar asgari ücrette olduğu gibi emeklilere de yüzde 55'e yakın bir oranda zam yapmaz da sadece TÜİK enflasyonunu dikkate alırsa memur, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin yaklaşık yüzde 90'ı 8 bin 506 liralık asgari ücretin altına düşecek. Halen asgari ücretin üzerinde, 5 bin 501 ila 7 bin 200 lira arasında aylık alan emekliler ise ilk defa asgari ücretin altına düşerek geçim zorluğunu daha derinden hissedecek.

36.7 PUAN EK ZAM ŞART

TÜİK bu yılın temmuz-kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde tüketici enflasyonunun yüzde 14 arttığını hesaplamıştı. 3 Ocak 2023'te açıklanacak aralık ayı da eklendiğinde 6 aylık enflasyonun yüzde 17.5-18 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

SÖZCÜ'nün yaptığı hesaplamalara göre, emeklilere yıl başında ilave zam yapılmayıp sadece TÜİK enflasyonu kadar zam yapılması halinde halen 7 bin 200 liranın altıda aylık alan tüm emekliler asgari ücrete yenik düşecek. Örneğin halen 5.500 lira alan ve asgari ücretliyle eşit gelire sahip olan emeklilerin aylığı Ocak ayından itibaren 6 bin 490 liraya çıkarken asgari ücretin 2 bin 16 lira gerisine düşecek. Bu emeklinin 2022'de olduğu gibi 2023 yılında da asgari ücretliyle eşit hale gelebilmesi için yüzde 18'lik TÜİK zammının üzerine 36.7 puan daha ek zam yapılması gerekecek. Aynı şekilde TÜİK'in enflasyonu dikkate alınıp zammın yüzde 18 civarında tutulması halinde halen 6 bin lira aylık alan emekliler ocakta 7 bin 80 lira, halen 7 bin lira alanlar da 8 bin 260 lira aylıkla hayat pahalılığına karşı yaşam mücadelesi verecekler.

EMEKLİLERİN UMUDU SEÇİM YILI

Seçim sayesinde talebin kabul edileceği, bu sayede yüzde 18 civarında beklenen memur emeklisi zammının refah payıyla yüzde 30-35’lere çıkabileceği konuşuluyor. Yaklaşık 2.4 milyon memur emeklisini kısmen de olsa sevindirecek bu zammın sayıları 11.5 milyona ulaşan diğer emeklilere uygulanıp uygulanmayacağı ise bilinmiyor.