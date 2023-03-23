Abone Ol

Emekli zammı tarihi belli oldu

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, en düşük emekli maaşına yapılacak zammın ne zaman yasalaşacağına ilişkin tarih verdi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:48 - 23 Mart 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Emekli zammı tarihi belli oldu

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’ndan en düşük emekli maaşına yapılacak zamma yönelik yeni bir açıklama geldi.

Ön çalışma yapıldığını belirten Akbaşoğlu, “Önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz” dedi.

Akbaşoğlu “Geçici işçilerle ilgili düzenlemede sona gelindiğini, kalıcı işçi olarak çalışmaları için genel kurulda görüşmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

7 BİN 500 TL’YE ÇIKACAK

Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı bir canlı yayında en düşük emekli aylığının 2 bin lira artırılacağını duyurmuştu.

Böylece en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacak.

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacakİlginizi ÇekebilirEn düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacak

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
AKP canlı Cumhurbaşkanı emekli Muhammet Emin Akbaşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
X Reklam