Emekliler bayrama yoksullaşıp girdi

Art arda gelen zamlar nedeniyle emeklilerin bayrama cepleri boş girdiğini belirten DİSK Emekli-Sen Başkanı Cengiz Yavuz, derin yoksulluğun büyüdüğünü kaydetti.

Erdoğan SÜZER

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Ardı arkası kesilmeyen zamlar yüzünden dar gelirler bayram sevinci yaşayamadı. DİSK Emekli-Sen Başkanı Cengiz Yavuz, milyonlarca emeklinin bayrama yoksullaşarak girdiğini söyledi. Emeklilerin açlık sınırı altında asgari ücretten dahi düşük maaşları enflasyona direnemez hale geldiğini belirten Yavuz, “Emeklilerin cepleri boş, buzdolapları boş, ilaç kutuları boş. Emeklilerin posta kutularında biriken faturalar var” dedi.

2 bin liralık bayram ikramiyesinin biriken faturaları ödemeye, buzdolabını doldurmaya, torunları sevindirmeye, bayramı bayram tadında geçirmeye yetmediğini belirten Yavuz, emeklilerin torunlara harçlık da veremez hale geldiğin kaydetti.

FATURALARA YETMİYOR

Emekli-Sen Başkanı Yavuz, Türkiye'de halkın bütün kesimlerinin büyük ve derin bir yoksulluğun pençesinde boğuştuğunu, her geçen gün artan hayat pahalılığı yüzünden emeklilerin günlerini yaşam mücadelesi vermekle geçirmek zorunda kaldığını ifade etti.

Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan emeklilerin sosyal ve kültürel yaşamdan tamamen çekildiğini anlatan Yavuz, milyonlarca emeklinin bu bayrama eskisinden daha da yoksullaşarak girdiğini kaydetti. Yavuz, emeklilerin 2 bin liralık bayram ikramiyesiyle biriken faturaları ödemeye, esnafa olan borçları kapatmaya çalıştığını, bu nedenle torunlara bayram harçlığı verecek paranın ceplerde kalmadığını söyledi.

1 Mayıs'ta alanlardayız

DİSK Emekli-Sen Başkanı Cengiz Yavuz, 1 Mayıs'ta meydanlarda olacaklarını belirtirken, “Emeklinin bayram ikramiyesinden, buzdolabından, pazar poşetinden eksilterek krizden çıkmaya çalışanlar bilsinler; 1 Mayıs'ta alanlarda, 14 Mayıs'ta sandıktayız” diyerek seçime işaret etti.

Yavuz, “İnsan onuruna yakışır bir yaşam talebimizi meydanlardan haykıracağız. 14 milyonu aşkın emekli ve hak sahibi yoksul için hesabı mahşere bırakmayacağımızı haykıracağız. 14 Mayıs günü, krizin faturasını halka ödetemeyeceklerini bildireceğiz” dedi.