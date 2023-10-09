Emekliler sahaya indi

Eylem yapan Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şubesi üyeleri, içinde bulundukları zor şartlara dikkat çekti ve gerekli iyileştirmelerin zaman geçirilmeden hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Ali Ekber ŞEN

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Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şubesi, şehir merkezinde yer alan Özgür Çocuk Parkı'nda eylem yaptı.

‘Sefalet ücretine hayır, insanca yaşamak istiyoruz” pankartının açıldığı eylemde ‘Savaşa, çetelere, tarikatlara ve hırsızlara değil, emeklilere bütçe”, “Davranın emekliler, gün birlik günüdür”, “İkramiyeler artırılsın, birer maaş tutarında dört ikramiye istiyoruz” ve “Sabır karın doyurmuyor” dövizleri açıldı.

Nazım Hikmet'ten şiirlerin okunduğu eylemde, basın açıklamasını Şube Başkanı Hüseyin Kurt yaptı.

‘TAKKE DÜŞTÜ, KEL GÖRÜNDÜ’

AKP'nin seçimlerden önce büyük bir kurnazlık yaptığının altını çizen Hüseyin Kurt, şöyle dedi:

“Kök aylıkları cep harçlığı düzeyine düşmüş emeklilere aylıklarının 7 bin 500 TL’ye çıkarıldığını ilan etti, emekliler de ceplerine giren paraya bakarak buna inandılar. Seçimden sonraysa takke düştü kel göründü, Temmuz 2023 döneminde yüzde 25 olarak açıklanan artış kök aylıklara uygulandığı için milyonlarca emekli hiç artış alamadı, bunlar 7500 lira almaya devam ettiler. Gıda harcamalarını bile karşılamakta zorlanan emeklilerin yaşadığı hayal kırıklığının öfkeye dönüp kitlesel protestolara yol açmaması için de sahte umut pompalama, oyalama aldatma söylemi her gün yineleniyor.”

‘İKTİDAR EMEKLİLERE KAZIK ATTI’

Emekliye oynanan ‘kök aylık' oyununun memurlara da oynandığına işaret eden Kurt, “En düşük memur maaşı yükseltilirken seyyanen zam uygulandı. Seyyanen zam asıl maaşa eklenmediği için sonraki artışlarda dikkate alınmayacak. Yasa gereği memur maaşlarına yapılan zam oranı doğrudan memur emeklilerine de yansıtılmaktadır. Ama AKP bu sözüm ona seyyanen zam ile memur emeklilerine yansıtılması gereken zammı da iç etmekte, adeta emeklileri bir kere daha dolandırmaktadır” dedi.

Kurt, “İktidar ‘Seyyanen ödeme' ile sadece memurlara değil, bütün çalışanlara ciddi bir kazık attı” ifadelerine yer verdi.

‘SOSYAL ÖLÜM’ VURGUSU

Emeklilerin, emekçilerin yoksulluğu, pahalılığı kader kabul etmeyeceğini de vurgulayan Kurt, şöyle devam etti:

“Emekliler, sosyal devletin çökertilmesine izin vermez. Herkesin insanca yaşaması özleminden vazgeçmez. Emeklilerin sosyal ölüme itilmesini kesinlikle önleyeceğiz. Bunu sağlamak için emeklilerin birliğinin şart olduğunu biliyoruz.

İlan ediyoruz ki, farklı emekli sendikaları, dernekleri, federasyonlarıyla birlikte hareket etmek için çabamızı artıracağız. Türkiye’nin emeklileri, emekçileri bu bilgeliğe ve ustalığa sahiptir.”

TALEPLERİNİ SIRALADILAR

Kurt, taleplerini maddeler halinde şöyle sıraladı:

-“Kök aylık” uygulamasına son verilmeli, emekli aylıklarında artış, SGK'nın ödediği gerçek aylıklara yapılmalıdır.

– “En düşük emekli aylığının asgari ücretten aşağıda olamayacağı” kurala bağlanmalıdır.

– “Seyyanen ödeme” uygulamasına son verilmeli, memur maaşlarındaki artış, gerçek aylıklara yapılmalıdır.

-Aylık bağlama oranları ABO yeniden 507 Sayılı yasadaki gibi yüzde 70 oranında olmalıdır.

– Tüm emeklilere 1 Ekim 2023’ten geçerli olmak üzere yüzde yüz zam yapılmalıdır.

-Aynı sürede ve aynı miktarda prim ödeyen emekli aylıkları arasındaki farklılık düzeltilmeli, SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emekli aylıklarındaki uyumsuzluk giderilmelidir

-Konut sahibi olmayan emeklilere kira yardımı yapılmalıdır.

– Emekli sendikaları statü yasası çıkartılmalıdır.

-Emeklilerden tüm kesintilere son verip dolar milyarderlerinden servet vergisi alınsın

Polisin çevrede yoğun önlem aldığı emeklilerin eylemi, yapılan basın açıklamasından sonra olaysız sona erdi.

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