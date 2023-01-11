Emeklilere kötü haber: AKP ve MHP reddetti

CHP'nin emekli maaşlarıyla ilgili verdiği önerge AKP ve MHP oylarıyla bir kez daha reddedildi. CHP'li Özgür Özel, konuyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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Emekli maaşlarının iyileştirilmesiyle ilgili CHP’nin önergesi yine AKP ve MHP’ye takıldı. En düşük emekli maaşının 8 bin 500 TL olmasıyla ilgili verilen önergeye muhalefet partileri destek verdi. Ancak oylama esnasında AKP ve MHP’li vekiller ret oyu verince önerge kabul edilmedi.

ÖZEL’DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Konuyla ilgili CHP’li Özgür Özel’den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sosyal medyadan önergenin fotoğrafını paylaşan Özel, şu ifadeleri kullandı;

*”Az önce en düşük emekli maaşının asgari ücrete çıkarılmasına ilişkin önergemize muhalefet partileri destek verdi.

“AKP’Lİ VE MHP’Lİ VEKİLLER KURULA KOŞARAK GELDİ”

Ancak Genel Kurul salonuna koşarak giren AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla önergemiz reddedildi. İktidarımızda en düşük emekli maaşı asgari ücret olacak.”

İYİ PARTİ’NİN ÖNERGESİNİ DE REDDETMİŞLERDİ

Pazartesi günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İYİ Parti’nin emekliler hakkında verdiği önerge de AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti.

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