Emeklilerin seyyanen zam talebi büyüyor

Emekliler, yılın ikinci yarısı için maaşlarına yapılan yüzde 25'lik zamma tepki göstermeye devam ediyor. Bu kez Elazığ'de toplanan emekliler, seyyanen zam talep etti.

Evren DEMİRDAŞ

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Emeklilere yapılan yüzde 25 zam oranına tepki gösteren Elazığlılar maaşlarına seyyanen zam yapılması talebi ile Türkiye Emekliler Derneği (TUED) Elazığ Şubesi önünde bir araya geldi.

Türkiye Emekliler Derneği (TUED) Elazığ Şubesi üyeleri, ‘Emekli üvey evlat değil, emekli intibak bekliyor, emeklinin itibarından tasarruf olmaz’ yazılı pankartlarla emekli maaşlarına yapılan zamlara tepki gösterdiler.

‘TÜİK AÇLIK SINIRIYLA BAŞ BAŞA BIRAKTI’

Gür, Türkiye’deki enflasyon ortalamasının yüzde 150 olmasına rağmen TÜİK'in enflasyonunun oldukça düşük kalmasının emeklileri, dar gelirlileri, dul ve yetimleri açlık sınırıyla baş başa bıraktığına dikkat çekti.

“Hepimizin bildiği gibi, TÜİK denen Türkiye İstatistik Kurumu var. Bu kurum, bugünkü aylık yüzdeli oranları hiç gerçeği yansıtmayan oranlar şeklinde açıklıyor” diyen Gür, “Hükümetimizin değerli yetkilileri, başta sayın cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız olmak üzere TÜİK’in açıklamalarını gerçek alarak, bize zamları veriyorlar. Halbuki bu TÜİK’in açıkladığı rakamlar tamamen gerçeği yansıtmamaktadır” diye konuştu.

Emeklilerin yaşam standartlarını kolaylaştıracak tüm maddeleri mektuplaştırarak derneklerinin genel merkezine ilettiklerini belirten Gür, şöyle dedi:

‘MİLYONLARCA EMEKLİNİN DURUMU ERDOĞAN’A ANLATILDI’

“Başkanımız Kazım Ergün tarafından bir yemek davetinde sayın cumhurbaşkanımıza sunduk. Bu sunumlardan sonra Türkiye’de yaşayan 16 milyon emeklinin durumunu kendisine anlatılmıştır.

Bugün Türkiye’de EYTlilerle birlikte 16 milyon emeklinin inanın ki 6 milyonu açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor.

Dul ve yetimlerimiz 3 bin 500 lira alan hanımefendimiz, beyefendimiz var. 5 bin 500 lira ortalama dul ve yetim maaşı alan insanlarımız var. 16 milyon emeklinin yüzde 60’ı 7 bin 500 ve altında maaş alan insanlar.

Bu insanlar adına Türkiye’yi yönetenlerden ve yönetmeye talip olan büyüklerimizden bu insanların halini görmelerini istiyoruz ve bir reçete olarak bize sunsunlar.”

‘DİĞER KESİMLERE YAPILAN ZAM BİZE DE UYGULANSIN’

‘Açlık sınırı altında ezilen emekliye sadaka değil sağlıklı ve onurlu yaşamaları için bir zam vermelerini bekliyoruz' diyen Gür, şöyle devam etti:

“Biz emekliler olarak onurlu ve gururlu, asil insanlarız. Bizim sadakaya ihtiyacımız yok. Bizim normal standartlar içerisinde yaşamamızı sürdürebilmemiz için diğer kesimlere verilen zamların aynısını emeklilerimize ve dar gelirlerimize, dul ve yetimlerimize de uygulanmasını istiyoruz.

En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olmasını istiyoruz. Emekli maaşında dünya ülkeleri arasında istatistiklere göre en kötü durumda olan ülkeler arasındayız.

Bugün büyüyen, gelişen bir ülkede eğer bana 255 dolar gelir gösteriyorsa, o da hükümetimizin iyi gitmeyen ekonomisinin cezasını biz emeklilere, dul ve yetimlere kesmesi demektir.

Biz de bu kapsam dışında kalarak devletin öz evlatları değil de üvey evlatları durumuna düştük.

Biz bu akil ve asil insanlar olarak, hiçbir zaman üvey evlat olmadık, kimse bize bu gözle bakamaz. Biz bu devletin akil insanlarıyız, onurlu şerefli insanlarız. Kimse bizim duygularımızla oynamasın.”

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