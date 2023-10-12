5 bin lira ikramiye düzenlemesi Meclis’te

Bir defaya mahsus 5 bin liralık emekli ikramiyesinden 1-31 Ekim tarihleri arasında herhangi bir işte çalışan ya da faaliyette bulunanlar yararlanamayacak.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ikramiye verilmesine ilişkin düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen konutların turizm amaçlı kiralanmasıyla ilgili yasa teklifinin içerisine önergeyle eklendi.

ÇALIŞAN EMEKLİ FAYDALANAMAYACAK

Komisyonda kabul edilen önergeye göre, çalışan emekliler ikramiyeden yararlanamayacak. Ancak dul ve yetim aylığı alanlara çalışıyor olsalar da bu ikramiyeden yararlanma hakkı verildi. Önergenin gerekçesinde 5 bin liralık ikramiyenin emekli, dul ve yetimlerin refahını yükseltmek amacıyla verileceği belirtildi.

AKP ve MHP milletvekillerinin ortaklaşa verdiği ve komisyonda kabul edilen önergeye göre, 5 bin liralık emekli ikramiyesi 1 Ekim ila 31 Ekim tarihleri arasında herhangi bir işte çalışmayan ya da faaliyette bulunmayan emeklilere ödenecek.

DUL VE YETİMLER FAYDALANABİLECEK

Bu tarihler arasında çalışan emeklilere ise ödeme yapılmayacak. Dul ve yetimlerle iş göremezlik derecesi olanlar ikramiye tutarından hisseleri oranında faydalandırılacak. Dul ve yetimlere bir istisna sağlanarak Ekim ayında çalışmamış olma şartı aranmayacak. Dolayısıyla Ekim ayında çalışsalar dahi dul ve yetimlere bin 250 ila 3 bin 750 lira tutarlarındaki ikramiyeler ödenecek.

İkramiye ödemesinden haciz ve kesinti yapılamayacak. Haksız ödeme yapılması halinde bu paralar aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek geri alınacak. Ödemeler Hazine bütçesinden karşılanacak. Cumhurbaşkanı bu yılın bütçesine bu amaçla ödenek ekleyecek. Önergenin gerekçesinde ödemenin sigortalıların refahlarının yükseltilmesi amacıyla yapıldığı belirtildi.

İlginizi Çekebilir Konya'da emekliler sitem etti: Tahammüller sınırları çoktan aşıldı