Emeklilik reformuna tepkiler büyüyor: Işıksız bırakmakla tehdit ettiler

Fransa'da emeklilik yaşının yükseltilmesi kararına karşı tepkiler sürerken Genel İş Sendikası (CGT), hükümeti büyük uluslararası etkinliklerde elektrik akımını kesmekle tehdit etti.

Sozcu.com.tr

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Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emeklilik reformlarına karşı protestolar düzenlenirken, enerji sektörü işçileri hükümete birçok önemli etkinliğin “karanlıkta kalabileceği” konusunda uyarıda bulundu.

Enerji sektörü sendikası Genel İş Sendikası (CGT) ise Macron’u asgari emeklilik yaşını yükseltme kararına yönelik öfkeyi görmezden gelmemesi konusunda uyardı.

Sendika başkanı Sophie Binet pazartesi günü verdiği TV röportajında, “Mesajın açık olduğunu düşünüyorum: Bu reform ekonomik açıdan haksız” dedi.

“KENDİLERİNİ KARANLIKTA BULABİLİRLER”

Kitlesel protestolara neden olan emeklilik reformu son olarak ülkede düzenlenecek olan uluslararası etkinlikleri ışıksız kalma riskiyle karşı karşıya bıraktı.

Ülkede yürürlüğe giren emeklilik reformuna karşı olan CGT sendikasının enerji kolu, emeklilik reformunun uygulanmaması talebiyle “100 günlük eylem ve öfke” temalı plan açıkladı. Planlar arasında Cannes Film Festivali dahil birçok uluslararası etkinliklerde elektriğin kesilmesi de yer alıyor.

Enerji sektörünü temsil eden CGT, cuma günü yaptığı açıklamada ise önümüzdeki aylarda gerçekleşecek Cannes film festivali, Monaco Grand Prix, Roland-Garros tenis turnuvası ve Avignon sanat festivali için kendilerini karanlıkta bulabileceklerini söyledi.

“100 GÜNLÜK EYLEM PLANI”

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ülkeyi yatıştırmaya yönelik “100 günlük” eylem planı açıklamasına karşılık CGT sendikasının enerji kolu, yasalaşan emeklilik reformunun uygulanmaması talebiyle “100 günlük eylem ve öfke” temalı plan açıkladı.

Başkan Binet ise “Bu reform tehlikeli ve skandal olduğu için işçiler seslerini duyurmak amacıyla eylem kararları alamaya devam edecekler” diyerek 3 Mayıs’ta eylem yapmak için enerji sektörüne çağrıda bulundu.

Diğer bir yandan önde gelen Fransız sendikalar, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda emeklilik yaşını artıran reforma karşı ülke çapında bir protesto düzenlemeyi planlıyor.

FRANSA'DA NE OLUYOR?

Fransa’da hükümetin emeklilik yaşının 62’den 64’e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart’ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Gösteriler boyunca protestolara sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanmış, ülke genelinde 16 Mart’tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000’den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, emeklilik reformuna karşı ülke çapındaki üç aylık protestolara rağmen emeklilik reformlarını parlamentodan geçirdi.

Söz konusu tasarı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Macron, reformun temel unsurlarının Fransa Anayasa Konseyi tarafından onaylanmasının ardından yasanın Eylül ayında yürürlüğe gireceğini söyledi.

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