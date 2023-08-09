Emeklinin geldiği nokta: İnsansın canın istiyor, tek tek vermiyorlar

Osmaniye’de pazar alışverişine çıkan vatandaşlar pahalılığa isyan etti. Bir emeklinin "İnsansın canın istiyor, tek tek vermiyorlar. Yarısını eşime versem, yarısını ben yesem yine kurtarmıyor" sözleri yürek burktu.

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde pazar alışverişine gelen vatandaşlar pahalılıktan yakındı. Emekli vatandaş Mehmet Bozdoğan, “Fiyatlar, her şey pahalı, karpuz 8 liraydı, 12 lira ettiler. Alamıyoruz, tövbe alamıyoruz. Mesela şurada gördüğün hemen hemen hepsini canın istiyor insansın. İstiyor ama alamıyorsun gücün yetmiyor ne yapacağız? Tek tek vermiyorlar veriyorlar mı? Şuradan bir salatalık alayım desem ne olur bir salatalık ne olacak? Yarısını eşime versem yarısını ben yesem yine kurtarmıyor” dedi.

“EVİME GEÇİM LAZIM”

Memur emeklisi aynı zamanda tezgahtarlık yapan Lütfi Çözeli ise, “Nasıl olacak? Alacağız 12'ye satacağız 10 liraya. Satılmıyor hani kim var? Yok satamıyoruz. Zararına veriyoruz ne yapacağız bu saat olmuş mal kalmış şişmiş. Ne oluyor çöpe gidiyor. Daha bak çöpe gitti, bak onu dökeceğim biraz sonra, ne yapacağım satamazsan. Ben memur emeklisiyim 11-12 bin lira maaş alıyorum, 6-7 bin lira maaş alanlar nasıl geçiniyor? Ona da hayret ediyorum onu bilemiyorum. Ben şu anda tezgahtarlık yapıyorum, yevmiyle çalışıyorum ne yapayım? Evime geçim lazım” diye konuştu.

“NEFSİMİ KÖRLÜYOR”

Bir vatandaş, “Vatandaş için pahalı ama satan için de ucuz olabilir” derken; bir başka vatandaş ise “Fiyatlar haddinden fazla ziyade pahalı. Biz çıktık geldik bu tarafa hiçbir şey almadan” ifadelerini kullandı.

Başka bir vatandaş da “Her şey pahalı, fiyatlar çok yüksek. Bir fasulyenin kilosu 50 lira, kiraz, şeftalinin kilosu 50 lira. Nasıl geçinirsin? Ekmek olmuş 7,5 lira. Hesabıma gelen yerden azıcık bir şey alırım, nefsi köreltmek için. 2 kilogram alacağıma, 1 kilogram alıyorum. Nefsimi körlüyor ne yapalım? Hayatın hiç tadı yok bu günlerde. Çok pahalı ortalık” şeklinde konuştu. (ANKA)

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