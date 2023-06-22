Emeklinin sofrası günden güne küçüldü

Emekli bayrama alım gücü kalmayan 2 bin liralık ikramiye ile giriyor. Bayram ikramiyesi enflasyon karşısında pul oldu.

Deniz AYHAN

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Emekliye 1.000 TL bayram ikramiyesi verilmeye başlandığı 2018 yılında bu para ile 666 adet ekmek alınırken bugün 2 bin lira olan bayram ikramiyesi ile 400 adet ekmek alınabiliyor, sofradan 266 ekmek çalındı. 2018'de 35.7 kilogram (kg) çay, 200.8 kg şeker, 483 kg kuru soğan, 316.5 kg domates, 270 litre süt, 107.4 kg tavuk, 41.7 kg peynir ve 46.5 kg zeytin alınabiliyordu. Bugün, 15 kg çay, 129 kg şeker, 373 kg kuru soğan, 238 kg domates, 190 litre süt, 73 kg tavuk, 25 kg peynir, 29 kg zeytin emeklinin sofrasından eksildi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere emekli ikramiyesinin yıllar içinde nasıl eridiğini hesapladı ve “Emeklilere 1.000 TL bayram ikramiyesinin verilmeye başlandığı 2018 yılındaki alım gücü ile şimdiki bayram ikramiyesinin alım gücü arasında dağlar kadar fark var” dedi. Tutdere SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

KURBANIN SADECE BUDU

“2018 yılında Diyanet'in açıkladığı kurbanlık fiyatı 850 lirayken bugün diyanetin açıkladığı kurbanlık fiyatı yüzde 600 oranında artışla 5.900 lirayı buldu. Emekli, bayram ikramiyesiyle 2018'de kurbanlığın kendisini alabilirken bugün bir budunu ancak alabiliyor.”

Gıda fiyatları hızla arttı

– Son yıllarda hızla artan enflasyon, en çok düşük gelirli vatandaşları etkiledi. Ay sonunu zor getiren emeklilere verilen bayram ikramiyeleri de pula döndü. 2018'den sonra temel gıda ürünlerinin fiyatları hızla tırmanırken, emekli ikramiyeleri iyileştirilmedi ve sadece 1.000 TL'den 2.000 TL'ye çıkarıldı. Böyle olunca emekli ikramiyesiyle etten çaya, peynirden domatese alınabilecek gıda miktarı azaldı.