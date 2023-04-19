Emekliye zam verip KDV’sini yediler

Emeklinin KDV iadesi kaldırılınca yerine konan yüzde 4 ek zam, en düşük emekli aylığına yapılan zammın içine katılıp yok edildi. Milyonlarca emeklinin KDV iadesi buhar oldu.

Erdoğan SÜZER

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En düşük emekli aylığı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarıldı ancak zam yapılırken milyonlarca emeklinin zaten aldığı KDV iadesi de emekli zammının içerisine dahil edilip yok edildi. Eski ismiyle ‘KDV iadesi' yeni ismiyle ‘yüzde 4 ek ödeme' olan ek gelirden geniş bir emekli kesimini mahrum bırakan yöntem, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na eklenen ek 19'uncu maddedeki ‘ek ödeme dahil' ibaresinden kaynaklandı. Bu ibare yüzünden çok sayıda emeklinin KDV iadesi alacağı ‘hukuken' ortadan kalktı.

Zamlı aylıkları bayram öncesi hesaplarına yatan milyonlarca emekli, KDV iadesinin zamma dahil edildiğini görünce hayal kırıklığı yaşadı. Örneğin, zamdan önce aylığı 7 bin 500 lira olan bir emekli aslında 7 bin 212 lira emekli aylığı 288 lira da KDV iadesi alıyordu. İktidar emekliye seçim zammı verince KDV iadesiyle birlikte eline 7 bin 500 lira geçen bu emekliye ‘senin aylığın zaten 7.500' lira deyip hiç zam yapmadı.

300 LİRALIK KAYIP VAR

Oysa aylık ayrı, KDV iadesi ayrı değerlendirilmiş olsaydı bu emeklinin 7 bin 212 liralık aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılması, üzerine de 300 TL KDV iadesi, yani yüzde 4 ek ödeme verilmesi gerekiyordu. Aynı şekilde KDV iadesiyle birlikte örneğin 7 bin lira alan emeklinin gerçek aylığı 6 bin 731 lira. Bu emeklinin aylığı 7 bin 500 liraya çıktı ama 300 liralık KDV iadesi buhar oldu. Daha önce emekli aylığı 7 bin 500 lira olup hiç zam almayanlar 300 TL ek ödeme alırken Hazine desteğiyle aylığı 7 bin 500 liraya çıkarılanlar emekli aylığından mahrum bırakılmış oldu.

Ek ödeme yüzünden zam alamadılar

En düşük emekli aylığının hesabına KDV iadesi desteğinin dahil edilmesi, emekliler arasında ek ödeme alan ve almayanlar şeklinde ikili bir yapı oluşmasına neden oldu. Mevcut aylığı ek ödeme dahil 7 bin 500 lira ve altında olan çok sayıda emekli ek ödemenin tamamını kaybederken çok sayıda emeklinin ek ödemesi de tırpanlanmış oldu. Ayrıca aylığı 7 bin 500 liraya yükseltilen milyonlarca emekliye temmuz ayında yapılacak olan zam oranı, 7 bin 500 liraya değil, zamsız gerçek aylığı olan örneğin 5 bin, 6 bin, 7 bin liraya uygulanacak.