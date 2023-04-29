Emlakçılardan kira artış sınırına tepki: Sorun çözmez aksine tırmandırır

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam, kiralardaki fahiş artışa karşı yüzde 25 artış sınırı kararıyla ilgili, “Bu sorunu çözemez. Tam aksine ev sahibi ile kiracı arasındaki sorunların tırmanmasına sebep olur” dedi.

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CEM YILDIRIM/ANKARA

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam, kiralardaki fahiş artışa karşı yüzde 25 artış sınırı kararıyla ilgili, “Bu sorunu çözemez. Tam aksine ev sahibi ile kiracı arasındaki sorunların tırmanmasına sebep olur” dedi.

Ev sahibi ve kiracının sorunlarını genellikle kendi aralarında uzlaşma ile çözmeye çalıştıklarını hatırlatan Akçam, Adalet Bakanlığı'nın alternatif olarak hazırladıkları hapis cezası, adli para cezası ya da idari para cezası formülüyle ilgili olarak şöyle dedi:

“Fahiş kira artışları ile ilgili yaptırım uygulanacağı, para ve hapis cezası verilebilmesi için çalışma yapıldığı yönünde bilgiler var. Bize göre fahiş artışların belirlenmesiyle ilgili olarak şehirlerde alt ve üst sınır belirlenerek bir skala çalışması yapılması, ondan sonra yaptırımların devreye sokulması uygun olacaktır kanısındayım.

Tabi ki yaptırımlar para cezası veya hapis cezası verilmesinin etkili olabileceği düşüncesindeyim. Ancak ekonominin vazgeçilmez kuralı olan arz ve talebin fiyatları belirlediğinin unutulmaması ona göre de yasal düzenlemeler getirilmesinin dengeleri korumak anlamında önemli olduğunu düşünüyorum.

‘DAVALAR UZAYIP GİDİYOR’

Hukukçular, kiracının fahiş fiyat iddiasına, ev sahibi de ‘Evimin değeri bu tutar değil' diyerek dava açabileceğine işaret ediyor. Böyle bir durumda ev sahibinin gerçek daire değerinin tespit edilmesini talep edebilir ki bu durum da ev sahibi ile kiracı arasındaki davalar uzayıp gidiyor.

Önlem olarak yabancıya arsa, konut ve işyeri satışı durdurulmalıdır. Lokasyona göre yerel yönetimler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve STK'larla ortak bir fiyat belirleme komisyonu kurup her bir konutun taşınmaz kimliği ile takip edilmek üzere rayiç fiyat oluşturulması gerekmektedir.

İnşaat maliyetleri dikkate alınarak çimento ve beton başta olmak üzere malzemelerdeki fahiş fiyatlar kontrol altına alınmalı, gerekirse geçici olarak ihracat yasağı getirilmelidir.

Şu ana kadar sadece satmak için gayrimenkul üreten TOKİ’nin yanı sıra belediye şirketlerinin de sisteme dahil edilmesi ve kiralama yapabilmeleri üzerinde durulması gerekir.”

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