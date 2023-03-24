En düşük emekli aylığına zam düzenlemesi Meclis’te

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli aylığını 7 bin 500 TL'ye çıkaracak düzenlemenin Meclis'e geldiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye zam düzenlemesine ilişkin yeni açıklamalar yaptı.

Düzenlemenin Meclis’e geldiğini söyleyen Elitaş, “Bugün vereceğimiz teklif, toplam 16 maddeden oluşuyor. Önümüzdeki haftanın sonunda bu konuyu bitiririz diye düşünüyorum” dedi.

’11 MİLYONA YAKIN VATANDAŞ FAYDALANACAK’

“Bundan en çok faydalanacak olanlar SSK’lılar, Bağkur’lular olacak” diyen Elitaş, “Bu sene emekli olacağını planladığımız 2 milyon 250 bin EYT kapsamında gelen vatandaşlarımız da 5 bin 500 lira emekli maaşı alacaklar vardı. Onların alacağı rakam da 7 bin 500 liraya çıkmış olacak. 11 milyona yakın bir vatandaş bundan faydalanacağını tahmin ediyoruz. 6 milyon kısım sanırım 2 bin liraya yakın bir artıştan faydalanacak” diye konuştu.

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