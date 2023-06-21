En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, teklifte en düşük memur maaşının 22 bin lira olarak yer alacağını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP grup toplantısı öncesinde memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam konusunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TEMMUZDA MECLİSTEN GEÇECEK

Işıkhan, memur ve emekli zammı ile ilgili düzenlemenin temmuz ayında Meclis’ten geçeceğini bildirdi.

Erdoğan'ın belirttiği doğrultuda düzenleme yapılarak en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını kaydeden Işıkhan, “Hedefimiz torba yasada tüm paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmak” dedi.

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