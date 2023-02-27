En önemli sorun göç

Depremin vurduğu şehirlerde sanayi ve tarımın bir an önce ayağa kaldırılması gerektiğini söyleyen TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, göç tehlikesine dikkat çekti.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 3 hafta geçerken, depremden etkilenen 11 kentte çalışmalar devam ediyor. On binlerce insanın hayatını kaybettiği ve yüzbinlerce insanın yaralandığı deprem felaketi sonrası, bölgede yaşayan milyonlarca insan da göç etti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YERLEŞKE

Depreme Adana'da yakalanan ve geçen süre içinde depremden etkilenen hemen hemen tüm bölgelere giden Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Sönmez, bir taraftan yardımları organize ederken, diğer taraftan da bölge ekonomisinin nasıl toparlanacağına dair gözlemlerde bulundu. Üretim açısından depremin etkilediği kentlerin kendi kendine yeten bir bölge oluşturduğunu ifade eden Sönmez, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada 11 şehirde hayatın normale döndürülmesi için sanayi ve tarımın hızlıca ayağa kaldırılması gerektiğini söyledi.

Teşvik yerine desteklerin sunulması gerektiğini anlatan Sönmez, en önemli sorunun göç olduğuna dikkat çekerek, “İşini, işçisini ve işvereni kaybetmiş insanlar var. Sanayici, işletmeci çeklerin nasıl ödeneceğini kara kara düşünüyor. Bunun gibi problemlerin bir an önce çözülmesi gerekiyor. O bölgelerin hızlı bir şekilde ayağa kaldırılması için mutlaka iş gücünün korunması gerekiyor. Sürdürülebilir yerleşkeler yapılması lazım” dedi. TÜRKONFED olarak Anadolu'da yaygın bir ağa sahip olduklarını hatırlatan Sönmez, depremin ilk anından itibaren yurt içi ve yurt dışından yardımları organize ettiklerini kaydetti. Sönmez, bundan sonraki süreçte de kamunun sivil toplum kuruluşları ile koordineli çalışmasının hızlı toparlanma için katkı sağlayacağını vurguladı.

Ortak akılla hareket edilmeli

Deprem bölgesinde sahada olduklarını ve yardımları sürdürdüklerini anlatan Süleyman Sönmez, konfederasyon olarak insan kaynakları, iş kadınları, genç iş insanları gibi ayrı disiplinlerdeki alanlarda çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Bu sürecin ortak akılla aşılabileceğini belirten Sönmez, göçün engellenmesi ve bölgesini terk eden insanların geri gelmeleri için, onlara umut verilmesi gerektiğini söyledi.