Enerji Bakanı Bayraktar: Hedefimiz Kerkük-Ceyhan hattını kısa sürede faaliyete açmak

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, "Hedefimiz en kısa sürede Kerkük-Ceyhan petrol boru hattını faaliyete açmak" dedi.

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Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak’ın başlıca ham petrol ihracat kanallarından biri olan Kerkük-Ceyhan boru hattının en kısa sürede tekrar faaliyete alınmasını hedeflediklerini söyledi.

TRT Haber’e açıklamada bulunan Bayraktar, Irak enerji bakanı ile geçen hafta yaptığı görüşmeyi değerlendirerek, “Son derece eşgüdüm içerisinde bu faaliyetlerini yürütüyoruz. Hedefimiz en kısa sürede Irak-Türkiye petrol boru hattını faaliyete almak” diye konuştu.

Bayraktar, petrol akışının durmasının ardından hatta başlatılan bakım çalışmalarının sona yaklaştığını ifade ederek, “(Deprem ve sel felaketinden sonra) biz hatta ciddi bir kontrol sürecine girdik. Bunun sonuna geldik. Nihayetlendirmeyi planlıyoruz. Sıkıntılı yerlerdeki bakım faaliyetlerimizi bitirdik. Dolayısıyla Türkiye dünya petrol piyasasının dengeli ve istikrarlı olması için üzerine düşeni (geçmişte) yapmış olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edecek” dedi.

NE OLDU?

Türkiye, Irak hükümetinden yetki alınmadan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin kontrolündeki sahalardan çıkarılan petrolün hattan taşınmasına izin verdiği gerekçesiyle uluslararası tahkim mahkemesi tarafından tazminata mahkum edilmişti. Kararın ardından Türkiye, Irak’ın talebi üzerine hattan petrol akışını mart ayında kesmişti.

Uluslararası petrol piyasasındaki arz sıkışıklığı nedeniyle hattın ne zaman devreye alınacağı yakından takip ediliyor. Son olarak Irak petrol bakanlığından yetkililer hat açılmadan önce Ankara ile birkaç görüşme daha yapılması gerekebileceğini belirtmişlerdi. (REUTERS)