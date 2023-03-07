Enerji Bakanı’ndan doğalgaz ticaret merkezi açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Çalışmalar sürüyor. Hedefimiz bir yıl içerisinde orayı tam işler hale getirmek" dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kurulması planlanan doğalgaz ticaret merkezine ilişkin yasal altyapıya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Bir iki kanunda değişiklik ihtiyacı var. O da önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek” dedi.

Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Doğalgaz ticaret merkezinde son duruma ilişkin bir soru üzerine Dönmez, “Çalışmalar sürüyor. Hedefimiz bir yıl içerisinde orayı tam işler hale getirmek” dedi.

‘KARADENİZ GAZI BİR MİKTAR GECİKEBİLİR’

Son dönemde depreme odaklanıldığına işaret eden Dönmez, “Ayrıca bir iki kanunda değişiklik ihtiyacı var. O da önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek. Ondan sonra da yasal altyapı büyük oranda tamamlanmış olacak” ifadelerini kullandı.

Dönmez, Karadeniz gazının devreye alınacağı tarihe ilişkin “Çok değil, bir miktar gecikme olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Çalışanların bir kısmının deprem bölgesinden geldiğine ve aileleriyle ilgilenmeleri gerektiğine dikkati çeken Dönmez, “Bir kısmı geri dönmeye başladı. Bu biraz etkileyecek ama bölgeye gideceğim, değerlendireceğiz. Muhtemelen nisana kalır gibi görünüyor.” diye konuştu. (AA)

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