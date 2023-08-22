Enflasyon düşecekti vatandaşın kafasına zamlar düştü

Erdoğan başkanlık sistemine geçilen 2018’den bu yana “Tek haneli rakamlara inecek’’ dedikçe enflasyon yükseldi. Türkiye, 5 yılda enflasyonda rekor kırarak Avrupa’nın zirvesine yerleşti.

Veli TOPRAK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Son 5 yıldır vatandaş artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyonun pençesinde geçim mücadelesi verirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Ben ekonomistim” diyerek enflasyon ile mücadele ve vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği vaadi havada kaldı. Başkanlık seçimi sürecinde Erdoğan'ın unutulmayan sözleri arasında yer alan ‘'Verin yetkiyi, ondan sonra faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz'' ifadeleri ile simgeleşen vaatlerine karşılık, enflasyonda Cumhuriyet tarihinin aylık ve yıllık rekorları kırıldı. Son olarak Erdoğan, dün Macaristan ziyaretinden dönüşünde uçakta yaptığı “Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsunlar, ekonomi kadrolarımız işinin ehli. Türkiye'de enflasyonu tek haneye düşüren bir iktidar olarak, enflasyonu yine tek haneye AKP kadrolarının düşüreceğine inansınlar” ifadeleri ile tek haneli enflasyon vaadinde bulunmaya devam etti.

45 AYDIR ÇİFT HANEDE

Başkanlık sisteminin devreye girdiği yıl olan 2018'in Ocak ayında yüzde 10.35'lik enflasyonu gören Türkiye, 2018 Aralık ayında ise yıllık bazda yüzde 20.30'luk enflasyonu gördü. 2018'de dolar kurunda yaşanan çıkışla birlikte kontrolden çıkmaya başlayan enflasyonda 2019 Ekim ayında kaydedilen yüzde 85.5'lik orandan sonra son 45 ayda bir daha yıllık bazda tek hane görülemedi. 90'lı yıllara geri dönüş yapılan 2022'ye yüzde 48.69'luk enflasyonla giriş yapan Türkiye, Ekim 2022'de ise yüzde 85.51'lik enflasyon ile zirveyi gördü. Tarihi seçimlerin yaşandığı 2023'te ise yüzde 39.59'luk enflasyon oranı ile girilen seçimlerin ardından yüksek vergi artışları ve kurun çıkışı ile Temmuz 2023'te yüzde 47.83'lük oran ile enflasyon yeniden yükselişe geçti.

Avrupa'da lideriz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan son enflasyon tahminleri de halkın uzun bir süre daha yüksek enflasyon altında yaşayacağına işaret ederken yıl sonu enflasyon tahmini 2023 için yüzde 58'e çıkarıldı. Temmuz ayında görülen yüzde 9.49'luk enflasyon tarihin en yüksek temmuz ayı enflasyonu olarak kayda geçerken, yüzde 47.83'lük yıllık enflasyon ile Türkiye, Avrupa'da birinci dünyada 8'inci G20'de ise ikinci sırada. Yine TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2024 yıl sonu tahminini yüzde 33'e, 2025 yıl sonu tahminini de yüzde 15'e güncellediklerini açıklamıştı.

Erdoğan ne demişti

2 Mayıs 2017

Enflasyon: %11.72

Enflasyonu Allah'ın izniyle daha da düşüreceğiz.

13 Kasım 2020

Enflasyon: %14.03

Önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu süratle tek haneli rakamlara ardından da orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir.

6 Haziran 2022

Enflasyon %78.62

Aslında bugün bizim ülke­mizde teknik anlamda enf­lasyon değil fiili bir hayat pahalılığı sorunu vardır.