Enflasyon farkı ne kadar? Enflasyon farkı yükseliyor…

Memur ve emeklilere ilki Ocak ayında yapılan zamların ikincisi ise Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte enflasyon farkı da ortaya çıkıyor. 3 aylık enflasyon toplamda 12,52 olurken, yüzde 8 olarak belirlenen memurların toplu sözleşme zammının geçilmesiyle şimdiden yüzde 4,52 oranında zam oluştu.

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Enflasyon farkı her ay daha artıyor, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam farkı yükseliyor. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmede aldıkları zam oranı 6 aylık enflasyonun altında kalması halinde fark kadar enflasyon farkı ödeniyor.

ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Yükselişini sürdüren enflasyon, memur ve emekliye yılın ilk 6 ayı için verilen yüzde 8'lik toplu sözleşme zammını buhar etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayında enflasyonu 6,65, Şubat ayında 3,15 ve son olarak Mart ayında 2,29 olarak açıkladı. 3 aylık enflasyon toplamda 12,52 oldu.

Milyonlarca memur ve emeklinin daha şimdiden yüzde 4,52 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.

Nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranlarının da açıklanmasıyla birlikte alınacak enflasyon farkı netlik kazanacak.

ENFLASYON ARTIŞI SÜRÜYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Tüketici fiyatlarındaki (TÜFE) değişim 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,29, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,20 olarak gerçekleşti.

Böylece tüketici fiyat endeksinde aylık artış serisi 51. ayda da devam etti.

TÜİK'e göre, tüketici enflasyonu şubat ayında aylık bazda yüzde 3,15, yıllık bazda yüzde 55,18 olmuştu.

Reuters anketinde ekonomistlerin beklentisi, martta aylık enflasyonun yüzde 2,9 olması, yıllık enflasyonun yüzde 51,3'e gerilemesi yönündeydi.

Anadolu Ajansı anketinde ise mart için aylık enflasyon beklentisi yüzde 2,86, yıllık enflasyon beklentisi yüzde 51,35 olmuştu.

TÜİK sonuçları, piyasa beklentilerinin altında kaldı.

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nin martta bir önceki aya göre yüzde 3,83, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 78,62 arttığını açıklamıştı.