Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Enflasyon oranı beklentisi ne kadar?

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Mart ayında artan gıda ve hizmet fiyatlarının da etkisiyle aylık yüzde 2.85 artarak yüksek seyretmeye devam etmesi, yıllık enflasyon oranının yüzde 51.3 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Mart ayına ait enflasyon oranı 3 Nisan Pazartesi günü belli olacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şubat ayında TÜFE gıda, eğitim ve lokanta otel kalemlerindeki aylık artış öncülüğünde yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) deprem nedeniyle, Gaziantep, Malatya ve Hatay bölgelerinde saha fiyatlarının derlenemediğini açıkladı. Bölgede afet sonrası devam eden yeniden yapı çalışmaları sebebiyle Mart ayında TÜFE derlemesine katılıp katılmayacağı belli değil. Güncel sayılara göre 50,000’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, neredeyse 15 milyon kişiyi doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından depremin toplam maliyetinin 100 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor.

MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mart ayına ait enflasyon oranı 3 Nisan Pazartesi günü belli olacak.

ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ NE KADAR OLACAK?

Reuters’ın 14 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Mart ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 50.1 ila %52.8 arasında değişiyor. Aylık enflasyonda tahminler yüzde 2 ila yüzde 3.85 bandında yer alırken ekonomistler gıda fiyatlarının yanı sıra eğitim, lokanta-otel ve kira kalemlerinde artış öngörüyor.

TÜFE, Ekim ayında 24 yılın zirvesi olan 85.51% seviyesine yükseldikten sonra baz etkisi ile düşüş göstermişti. Şubat ayında kuvveti gittikçe azalan baz etkisiyle %57.7’den %55.18’e sınırlı bir düşüş kaydetti. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun Mart’ta bir önceki aya göre %1.76 arttığını; açlık sınırının ise 9,591 TL ile mevcut asgari ücretin üzerinde gerçekleştiğini açıkladı.

Ekonomistler deprem sonrası gıda ve kira fiyatlarındaki değişimle baz etkisinin önümüzdeki aylarda etkisini yitireceğini tahmin ediyor. Ankette seçim öncesi enflasyonun seviyesi hakkında tahmin veren altı ekonomistin medyanına göre yıllık enflasyonunun %46.5 civarında gerçekleşmesi öngörülüyor. Şubat ayında yapılan ankette medyan %45 seviyesindeydi. Hükümet düşük faiz ile üretim ve ihracatı destekleyen bir ekonomi programı uygulayarak kronik cari açığı fazlaya çevirerek enflasyon ile mücadele etmeyi hedefliyor. Muhalefet ise bu sene planlanan seçimleri kazanmaları halinde alışılagelmiş politikalara geri dönme sözü veriyor.