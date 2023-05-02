Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon oranları beklentisi kaç olur?

Enflasyon oranı Nisan ayında gıda ve hizmet fiyatları öncülüğünde aylık yüzde 2.6 artışla seçimlerden önce yüksek seyretmeye devam etmesi, yıllık TÜFE'nin ise yüzde 44'e gerilemesi bekleniyor. Nisan ayı enflasyon oranları 3 Mayıs Çarşamba günü, saat 10:00'da açıklanacak.

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Nisan ayı enflasyon oranları üzerinde, Şubat ayında yaşanan ve güncel sayılara göre 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisi takip edilmeye devam ediliyor. 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin kazanan taraf ekonomi politikaları sayesinde enflasyonun yönünü belirleyici güce sahip olacak.

Muhalefet bu sene planlanan seçimleri kazanmaları halinde alışılagelmiş politikalara geri dönme sözü veriyor. Hükümet politikalarına paralel olarak ekonomik büyümeyi önceleyen Merkez Bankası (TCMB) seçimlerden önceki son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 8.5’te sabit tuttu.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından paylaşılacak olan Nisan ayı enflasyon oranı 3 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00’da açıklanacak.

ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ NE KADAR?

Reuters’ın 14 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Nisan ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 42.44 ila yüzde 45.4 arasında değişiyor. Aylık enflasyonda tahminler yüzde 2.1 ila yüzde 3.6 bandında yer alırken ekonomistler gıda fiyatlarının yanı sıra hizmetler kalemlerinde artış öngörüyor. TÜFE, Mart ayında eğitim başta olmak üzere hizmet fiyatları ve gıda öncülüğünde aylık yüzde 2.29 artarken yıllık TÜFE yüzde 50.51’e olmuştu. TÜFE, geçen yıl Ekim ayında 24 yılın zirvesi olan yüzde 85.51 seviyesine yükseldikten sonra baz etkisi ve TL’nin yatay seyrinin desteğiyle düşüş göstermeye başladı.

AA Finans’ın, TÜİK tarafından 3 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,65 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,9 ve en yüksek yüzde 3,5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,65) göre bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06’ya gerileyeceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi nisanda yüzde 49,56’dan 46,26’ya geriledi.