Enflasyon saat kaçta açıklanacak? Enflasyon oranı yükselecek mi, düşecek mi?

Baz etkisinin sonlanmasıyla birlikte Temmuz ayında enflasyon yüzde 9.1 artması, yıllık bazda ise yüzde 47.3'e yükselmesi bekleniyor. Uygulanan sıkılaştırma politikası ile talebin azaltılması hedeflenirken, TL'deki değer kaybı ve vergi artışları enflasyonun yükselmesinin başlıca sebebi olarak görülüyor. Temmuz ayı enflasyon oranı, TÜİK tarafından 3 Ağustos Perşembe günü saat 10.00'da açıklacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Enflasyon baz etkisinin sona ermesi ve seçim sonrasında alınan ekonomik kararların etkisiyle yeniden yükselişe geçiyor. Ekonomistler, yılsonu TÜFE tahminlerini belirgin revize ederken vergi ve fiyat artışlarının ay ortasında gerçekleşmiş olması nedeniyle Ağustos'a da sarkan bir etki öngörüyor.

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temmuz ayı enflasyon oranı 3 Ağustos günü saat 10.00’da açıklanacak.

ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ NE KADAR?

Reuters'ın anketine katılan 10 ekonomistin aylık TÜFE tahminleri %6.4 ila %10.6 artış bandında yer alırken, yıllık tahminler ise %43.50 ila %49.40 arasında bulunuyor.

Tayyip Erdoğan'ın Mayıs ayında cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından TCMB'nin de rezervlerini daha düşük kur için kullanmayı bırakmasıyla TL büyük bölümü seçimlerin ardından olmak üzere yılbaşından beri %30'dan fazla değer kaybetti.

Perşembe günü açıklanan enflasyon raporunda Merkez Bankası (TCMB) enflasyon tahminini yıl sonu için %22.3'ten %58'e yükseltirken öngörülen patikaya göre 2024 yılında enflasyonun %33 seviyesine gerileyeceğini açıkladı. Kademeli sıkı para politikası uygulayacağını açıklayan ve enflasyondaki düşüşü yeniden ana odağı haline getiren TCMB, Hafize Gaye Erkan başkanlığında politika faizini iki ayda 900 baz puan arttırdı. TCMB enflasyonda önümüzdeki yıl başlayacak düşüşün kalıcı olmasına odaklandıklarını belirtse de politika faizinde yapılan sıkılaşmanın piyasa beklentisinin altında kalması sebebiyle yatırımcılar tam olarak ikna olmuş değil. Erdoğan'ın yükselen enflasyona rağmen düşük faiz çağrılarının ardından TCMB'nin 2021 sonunda indirimlere başlaması kur krizine yol açmıştı. Bunun sonucunda geçen sene Ekim ayında yıllık TÜFE 24 yılın zirvesi olan %85.51'e ulaşmış sonrasında hem baz etkisi hem de yıl ortasına kadar TL'deki değer kaybının sınırlı kalması sebebiyle sekiz aydır düşüş göstermişti. Haziran ayında enflasyon aylık alkollü içecekler, tütün ve ulaştırma kalemlerindeki artışlar ile %3.92 artarken yıllık bu senenin dip seviyesi olacağı kabul edilen %38.21 olarak gerçekleşti. Reuters anketinde yılsonu enflasyon tahmin medyanı %59.9 seviyesinde bulunurken, tahminler %49.5 ila %69.0 bandında yer alıyor. Haziran ayında yapılan ankette yılsonu tahmin medyanı %51.50 seviyesindeydi.

AA ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 9,07 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ağustos Perşembe günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,50 ve en yüksek yüzde 10,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,07'den 61,01'e yükseldi.